Ausstellung To Go, Prüfung via Skype

Kiel

Raffinierte Installationen und Objekte sind dabei, zusammengesetzt aus Materialien, die massenweise von unserer Wegwerfgesellschaft produziert werden. Plastikeinsätze von Pralinenschachteln sind darunter, aneinandergereiht zu einer Kette aus vermeintlich kostbar schimmernden Gliedern. Woanders fügen sich schwarze Kunststoffschalen raumfüllend zu einem glänzenden Riesenrad, ein kunstvolles Arrangement aus weißen Plastiktellern, veredelt durch silberne Christbaumkugeln, erinnert an eine Austernbank.

Gesammeltes in neuem Kontext

Marie Klabunde ist eine leidenschaftliche Sammlerin. Dinge, die quasi für die Mülltonne produziert werden, hat sie in den letzten zehn Jahren zusammengetragen und eigentlich sollte das pure Archiv Gegenstand ihrer Abschlussarbeit sein. „Doch dann bin ich ins Spielen gekommen. Ich zeige die Dinge jenseits ihres eigentlichen Kontextes und gebe ihnen eine Bühne, auf der sie sich entfalten können“, erzählt die Künstlerin, die nach Töpferlehre und Fachabitur ihren Studienplatz an der Muthesius Kunsthochschule bekam.

Eine Vernissage nur zu zweit

Natürlich wäre es schön, wenn ihre Schau zum Einstieg ins Berufsleben ein größeres Publikum fände. Doch wie vielen ihrer Kommilitonen, die in diesen Wochen Räumlichkeiten für ihre Examensausstellung angemietet haben, hat die Corona-Krise auch Marie Klabunde die Freude an der Präsentation gründlich verhagelt. Mit Kuratorin Jenny Reißmann war sie bei der Vernissage nur zu zweit. „Wir haben zwar pünktlich um 19 Uhr die Schaufensterabdeckung entfernt, doch die Eröffnung fand im Grunde nicht statt.“ Und anstelle geregelter Öffnungszeiten bleibt dem Publikum nur der Blick durchs Schaufenster – eine Ausstellung „To Go.“

Prüfer werden per Laptop durch die Ausstellung geführt

In der geisterhaft leeren Galerie falle es ihr schwer, die Motivation für die Prüfung in der kommenden Woche aufrecht zu halten, sagt Marie. Auch die wird komplett anders ablaufen als üblich: Via Skype wird die Absolventin des Fachbereichs Freie Grafik ihre beiden Prüfer (jeweils einzeln) mit dem Laptop durch ihre Ausstellung führen. „Die Kunsthochschule bemüht sich sehr darum, dass wir unsere Abschlüsse durchziehen können“, so die gebürtige Rostockerin, die sich , weil sie derzeit auch ihren knapp dreijährigen Sohn betreuen muss, für die Prüfungsvorbereitungen „einen kleinen, intensiven Arbeitsalltag“ erobert hat. „Es ist schon toll, wie die Leute von der Schule sich ins Zeug legen. Aber ich habe sie lieber vis à vis“.

Psychisch eine echte Herausforderung

Ohnehin von reichlich Prüfungsangst geplagt, ist für Marie Klabunde das Skype-Examen in Corona-Zeiten psychisch eine echte Herausforderung. „Zumal man angesichts der vielen Home-Office-Nutzer immer wieder von einer totalen Überlastung des Netzes hört“. Wenn die Technik nicht zusammenbricht und auch sonst alles gut läuft, kann sie sich ab April entspannt auf ihr zweites Kind freuen, das ihr Leben im Sommer vermutlich auf ganz andere Weise auf den Kopf stellen wird.

Galerie ONspace, Kiel, Iltisstraße 10. Bis 5. April

