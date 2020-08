Kiel

Als kurz vorm gefeierten Ende des Konzerts Jules Ahoi seinen indie-rockigen Song „ Robinson Crusoe“ performt, haben die Zuhörer des gut besuchten Kieler Kultur Pop-Ups am Freitag auf der Wiese neben dem Seehundbecken ein fulminantes Konzert erlebt. Sicher einer der Höhepunkte der noch den ganzen August laufenden vielgestaltigen Veranstaltungsreihe.

Aber von Anfang an: Denn zuerst steht mit der Hamburger Band Soul Tracking eine Truppe auf der Bühne, die sich ebenfalls hören lassen kann. Ihr Sound ist eine Mixtur aus Soul, Songwriting und einem Schuss Krautrock. Sängerin Jo Cilia glänzt besonders in den souligen Passagen, denen sie eine erfrischende Spur Motzigkeit mitgibt.

Jules Ahoi verbreitet Festival-Stimmung

Zu diesem Zeitpunkt geht es eher gemächlich zu auf der Wiese. Dann kommt Jules Ahoi und in den nächsten eineinhalb Stunden dreht sich der Wind und weht echtes Festivalfeeling herbei. Mit sattem Sound zelebrieren Jules Ahoi und seine bestens aufgelegten Bandkollegen eine Mischung aus Singer-Songwriting und einem Indie-Rock, der nicht schwermütig, sondern im Gegenteil hochenergetisch daherkommt.

Nach dem ersten Album „Between Lines“, in dem man noch folkrockiger unterwegs war, gibt es jetzt mehr Einsatz von Technik, wie mal computergenerierte Bläser oder sphärische Elektronik, die den Stücken des brandneuen Albums „Dear“ zusätzliche Kraft verleihen

Jules Ahoi fegt über die Bühne

Unbestrittener Mittelpunkt bei allem: Jules Ahoi. Der Mann aus Köln, der mal eineinhalb Jahre in Kiel lebte – um schneller am Meer und beim Surfen zu sein –, hat eine schön kehlig dunkle Stimme, mit der er sich bei Bedarf auch die Seele rausschreien kann und die dem Gesamtsound ein charakteristisches Branding verpasst. Das hört sich verdammt gut, auch weil inzwischen viel zu viele Sänger-Kollegen alle irgendwie gleich klingen. Dazu fegt Jules Ahoi über die Bühne, singt mal ins normale Mikrofon, mal in eines mit Verzerrer-Effekt.

"Prost Kiel, auf die Liebe"

Auch seine humorvollen Ansagen sitzen. Etwa die, dass die Band vier Monate im Probenkeller verbrachte, und als man quasi hohläugig wieder ans Tageslicht kroch – kam der Lockdown. Umso offensichtlicher genießen die Fünf jetzt den Moment. Vorm Auftritt ist man noch schnell in die Förde gesprungen. Kommentar Jules Ahoi: „Wir hatten schon schlechtere Backstage-Bereiche …“

Entsprechend gut gelaunt steigern sie sich von Song zu Song. Bald hält es immer weniger Zuhörer auf den Sitzen, ein Großteil des Publikums steht und geht mit, natürlich Corona-sicher nur auf den eigenen Podesten. „Prost Kiel, auf die Liebe, das Leben und die Gesundheit!“, ruft Jules Ahoi ihnen zu. Prost - für euch auch!