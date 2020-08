Kiel

Bei Sommerwetter ist die Stimmung meist entspannt und das spürt man auch am Eingang des umzäunten Geländes auf der Wiese am Geomar. Alle tragen Maske und erledigen in aller Ruhe die Zutrittsformalitäten wie den Check des Personalausweises oder den Blick in Handtasche.

56 Holzinseln zum Feiern und Tanzen

Mitgebrachte Getränke sind nicht erlaubt, dafür kann man Hunger und Durst an einem der Stände von Kieler Gastronomen wie dem Pogue Mahone oder dem Bunker stillen. Zum Feiern und Tanzen sind 56 Holzinseln für jeweils zwei, fünf oder zehn Personen aufgestellt. Dort darf man den Mund-Nasen-Schutz abnehmen und bereits kurz nach 19 Uhr wiegen sich die ersten Körper im Groove der Beats von DJ Dan aus Kiel.

Ein weiterer Schritt zur Normalität

Es ist ein kleines Idyll am Wasser und der Anblick vieler tanzender Menschen wirkt wie ein Relikt aus fernen Zeiten, aber es ist ein weiterer Schritt zur Normalität. Den genießen auch Mirco Lobeck, Till Kroll, Marc Bundtzen und Nils Kobrock, die wie der Hauptact Beauty & The Beats aus Schülldorf kommen. „Wir sind Groupies“, scherzt Till. Alle finden die Veranstaltung und die Location „mega gut“. „Es ist ja sonst nicht so viel los“, meint Marc, „hier ist alles gut organisiert, am Eingang gab es keine Schlange, alles ist gut zugänglich“. „Man kann mit Freunden zusammen feiern, hat Kontakt zu Anderen und es ist nicht so gedrängt wie sonst“, sieht er einen Vorteil des Abstandskonzeptes.

Beste Partystimmung

Die Stimmung erhält kurz nach 20 Uhr nochmal einen kräftigen Schub und auch die Lautstärke des Beatpumpwerks steigt, als Beauty & The Beats die Wiese beschallt. Eigenes und Remixes bekannter Songs wie "Another Brick In The Wall" schaffen beste Partystimmung.

Alle halten sich an die Regeln

Zufriedenheit auch bei den Verantwortlichen: „Das war mein Gänsehautmoment. Zuerst ist es nur ein Konzept auf dem Papier, aber wenn du dann auf das Gelände schaust und wirklich alle Besucher ihre Masken tragen, sobald sie ihre Holzinsel verlassen, um sich ein Getränk oder Snacks an den Gastronomieständen abzuholen, dann ist man stolz und freut sich, dass sich alle an die Regeln halten.“ kommentiert Laura Bern, Eventmanagerin von Kiel-Marketing, die das Veranstaltungskonzept gemeinsam mit dem Veranstalter Till Dietsche, Nicolas Grimm und Jannek Schmitt entwickelt hat. „Ich freue mich wirklich sehr, dass wir in den kommenden Wochen weiterhin kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel präsentieren können und alles reibungslos verlaufen ist“, resümiert sie nach der Veranstaltung.

Fortsetzung am Sonntag

Am Sonntagnachmittag ging es bereits ab 16 Uhr mit Singer/Songwriter Brendan Lewes und der Johnny-Cash-Tribute-Band Lone Rider weiter. Am Abend lief Karl Siebigs Kultfilm Youth Wars – Kneipenterroristen auf der großen Leinwand.

Der Eintritt ist frei, aber nur nach vorheriger Reservierung möglich. Fortsetzung ab Donnerstag. Künftig soll es jeden Sonntagnachmittag ab 14 Uhr ein Kinderprogramm mit Matthias Meyer-Göllner und anderen geben. Alle Infos: www.kultur-popup.de

