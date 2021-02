Kiel

„Manchmal ist ein Projekt am Anfang ganz klein und wir sind die Berater, die helfen, es erst mal auf den Weg zu bringen“, erzählt Angelika Stargardt, „und wenn man dann sieht, wie etwas daraus wächst – ein Theaterstück, ein Kunstprojekt – dann ist das einfach toll.“ Die Leiterin des Kulturbüros hat sich in ihrer Funktion immer als Ermöglicherin und Wegbereiterin gesehen. Und wer sie im Literaturhaus, im Kulturforum oder in den Theatern erlebt, der sieht auch, wie sie sich am Erfolg der Künstler mitfreut.

“Manchmal muss man die Leute anschubsen“

Seit 2008 ist die Lotsentochter aus Holtenau im Kulturamt der Stadt zuständig für diejenigen Kunstschaffenden und Kulturvermittler, die materielle Förderung brauchen. Manchem Projekt helfen schon 500 Euro, bei der institutionellen Förderung sind es fünfstellige Summen. guter Rat gehört auch dazu – und manchmal überhaupt erst der Anstoß, dass etwas förderungswürdig sein könnte. Thespis war so ein Fall, das kleine umtriebige Theaterfest, das Jolanta Sutowicz 1999 initiierte und das sich seither zum internationalen Netzwerk gemausert hat. „Das wird in Kiel noch viel zu wenig geschätzt“, sagt Angelika Stargardt. Und: „Manchmal muss man die Leute anschubsen, sich zu bewerben. Ich rufe die dann auch an.“

Anzeige

Fast 40 Jahre hat sie das Kulturleben in Kiel begleitet, Kulturdezernenten von Rolf Johanning bis aktuell Renate Treutel erlebt. Sie hat das Kulturforum geleitet, die Museumsnacht organisiert, Jugend musiziert betreut, das weihnachtliche Choralblasen vom Balkon des KN-Gebäudes am Asmus-Bremer-Platz und das Literaturtelefon, das ihr stets besonders am Herzen lag. Die Plakate im Büroflur künden davon, was über die Jahre – mal nur anteilig mit kleinen Beträgen, mal mit vollem Einsatz – unterstützt wurde. Vom Kieler Kultursommer bis zur Aktion „Theater to go“, mit der die Komödianten im Sommer Corona trotzten.

Die Bibliothek aufzulösen, fiel ihr am schwersten

„Ich habe hier tolle Sachen erlebt“, sagt Angelika Stargardt, die sich am 31. März aus ihrem Amt verabschiedet, nach einer Überbrückungsphase, bis ihre Nachfolgerin antritt. Das Büro hat sie schon mit dem offiziellen Abschied im vergangenen November abgegeben. Schwerer fiel es ihr, die mit den Jahren gewachsene Bibliothek aufzulösen. Erzählungen von Wolf-Dietrich Schnurre, der mit Wohnsitz Westensee 1989 Kieler Kulturpreisträger wurde. Die Gedichte des Dichterpaares Annemarie Zornack und Hans-Jürgen Heise und die Ausgaben der Zeitschrift Das Haupt, die der Lyriker und Wortkünstler Arne Rautenberg in den 1990ern herausgab. Oder Kanak Sprak, das erste Buch von Feridun Zaimoglu, mit dem Stargardt im Kulturamt 1991 ihre erste Lesung für das städtische Literaturtelefon aufnahm. Damals noch mit dem schweren Uher-Aufnahmegerät; die Bänder hat sie später für den Telefonauftritt geschnitten.

Als Kind wollte sie Kapitänin werden, familienbedingt. Später wurde ein Lehramtsstudium daraus, Deutsch und Erdkunde. Dann kam die Lehrerschwemme und Angelika Stargardt nach dem Referendariat mit einer ABM-Stelle ins Kulturamt. Kulturelle Stadtteilarbeit war damals der Trend. Hof Akkerboom und in Friedrichsort den Kulturladen Leuchtturm hat sie aufgebaut. „Das war eine spannende Zeit“, sagt sie, „damals konnten wir mit wenig Geld noch viel bewirken. Und ich mag das ja, mit Leuten umzugehen.“ Mit den Autoren und Künstlern, aber auch mit Praktikanten und Praktikantinnen: „Ich möchte ihnen helfen, sich zu entwickeln.“ Das Lehrerinnen-Gen ist immer noch da.

Auch im Excel-Seminar lernt man fürs Leben

Sie ist froh, dass die Zeiten vorbei sind, in denen um den Erhalt des Kulturzentrums Pumpe oder der Stadtgalerie gestritten wurde. Die Stadt hat die Fördermittel zuletzt ordentlich aufgestockt; 2020 flossen 1,315 Millionen Euro in die Kultur. Über zusätzliche 400 000 Euro für institutionelle Förderung wird bald im Rat abgestimmt. Dass dann auch die bislang überschaubare städtische Unterstützung für das Literaturhaus aufgestockt wird, hofft Stargardt: „Natürlich ist das eine Landesinstitution. Aber es hat seinen Standort in Kiel, und wir hier profitieren am meisten davon.“ Und manchmal träumt sie von einem Haus für die freien Theater, wo Schads Ensemble, DeichArt, Marc Schnittger, Augenblicke und Co. ihren Platz hätten.

Gefallen aber fand die Perfektionistin, die nebenbei auch alleinerziehende Mutter zweier Kinder war, auch an der Verwaltungstätigkeit, die eben nicht nur trockene Materie war. „Das bringt ja auch Spaß, was man hier lernen kann“, sagt sie und schmunzelt, „in einem Excel-Seminar lernt man doch auch fürs Leben.“ Die Arbeit mit Künstlern und Kollegen hat sie ohnehin immer als bereichernd gefunden: „Man soll auch sehen, dass wir hier in der Verwaltung nicht die Verhinderer sind, sondern die Ermöglicher.“