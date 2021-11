Kiel

Vielleicht war sie nicht ganz so lang wie gewohnt: die Schlange derer, die sich an der Theaterkasse im Opernhaus zum Vorverkaufsstart für die Silvesterveranstaltungen im Theater Kiel aufgereiht hatten. „Aber sie zog sich schon an den Fenstern entlang. Und es hat sicher eine gute Stunde gedauert, bis sich alles aufgelöst hat“, berichtet Birgit Kühn von der Theaterkasse. „Nur die Telefone, die sind nicht wie sonst vor der Pandemie heiß gelaufen.“ Für den Silvesterabend mit „Anatevka“ im Opernhaus und „Max und Moritz“ im Schauspielhaus waren am Abend des 23. November noch reichlich Karten zu haben.

Auch im zweiten Jahr grätscht die Pandemie ins sich eben wieder aufrappelnde Kulturleben. 42,7 Prozent Auslastung verzeichnet das Opernhaus ohne Weihnachtsmärchen derzeit für Dezember (November: 77,3 Prozent); der Spitzenreiter dabei ist das taufrische Ballett „Die Schöne und das Biest“, das am 10. Dezember ausverkauft ist.

Das Pendant dazu ist im Schauspielhaus der Komödien-Dauerbrenner „Schöne Bescherungen“, dessen beide Vorstellungen im November und Dezember ausverkauft sind, während die Auslastung insgesamt im November bei 52,45 Prozent lag – und im Dezember bei derzeit noch 31.8 Prozent. Die Publikumslieblinge „Mascha“ und „Der Fiskus“ im Studio waren im November schon ausverkauft; und auch im Dezember nähert sich die kleine Bühne der Vollauslastung.

Weihnachtsmärchen füllt sich zusehends

Derweil füllt sich das Weihnachtsmärchen „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ zusehends: 85,27 Prozent sind im Dezember verkauft; im November waren es ebenfalls schon 82,45 Prozent. Weihnachten ist auch das Zauberwort im Werftpark-Theater: Für „Winterbacken“ (77 Prozent) wurden schon zusätzliche Vorstellungen ins Programm genommen. Auf das Preisgefüge wirkt sich die geringere Auslastung übrigens laut Pressestelle nicht aus: „Es gab eine Aufrundung, die sich aber im Bereich von null bis einen Euro bewegt.“

Komödianten: 40 Prozent Auslastung im Dezember

„Die steigenden Inzidenzen haben Auswirkungen auf das Publikumsverhalten – nicht die 2G-Regel“, sagt Petra Bolek vom Theater Die Komödianten, das seine Kapazität ohnehin auf 65 Prozent begrenzt hat, damit größere Abstände möglich bleiben. Rund 40 Prozent Auslastung verzeichnet man dort für den Dezember – „was für diesen Monat nicht viel ist“, so Petra Bolek. „Für Silvester sind wir um diese Zeit normalerweise längst ausverkauft. Aber in der Pandemie sind die Buchungen noch nicht so richtig angesprungen.“

„Schön, dass Sie alle da sind“, hatte Frank Goosen zur Lesung aus einem Buch „Sweet Dreams“ das gut 80-köpfige Publikum im Kieler Kulturforum begrüßt. Sonst eine Floskel, sei dies von Künstlerseite momentan noch deutlich ehrlicher gemeint als gewöhnlich. Lücken in den Zuschauerreihen zählen momentan zum gewohnten Bild. „Natürlich wäre ein Goosen unter anderen Umständen voller gewesen“, sagt Kulturforums-Leiterin Judith Selck. Zurückgespiegelt werde ihr von den Gästen: Gott sei Dank jetzt mit 2G! Die Vorverkaufszahlen seien weiterhin leicht steigend.

Kulturforum: Immer mehr freiwillig mit Maske

Spürbar sei auch die Erleichterung der Besucher, an den Plätzen keine Maske mehr tragen zu müssen. „Wir empfehlen es. Diese Empfehlung hat in den letzten Wochen kaum jemand in Anspruch genommen“, berichtet Selck. „Aber ich stelle fest: Es werden immer mehr, die freiwillig ihre Maske aufsetzen.“ Vor zwei Tagen hätte sie noch gesagt, es gebe keinen neuen Lockdown für den Kulturbereich. Aber jetzt halte sie es nicht mehr für ausgeschlossen, eventuell Anfang des Jahres.

Ticketabsatz: Steigende Inzidenzen spürbar

Die steigenden Inzidenzen seien beim Ticketverkauf für die Goosen-Lesung ganz offensichtlich gewesen, erzählt Andre Liebmann. Der Theaterleiter des Metro-Kinos hatte sie im Kulturforum auf die Beine gestellt. Der Vorverkauf habe da zunächst „relativ brach“ gelegen, dann sei er zum Termin hin angestiegen, aber eine Woche vorher habe man nicht mehr ein einziges Ticket absetzen können. „Genau der Zeitraum, in dem rausgekommen ist, dass die Zahlen so extrem steigen.“ Mit der 2G-Regelung habe die Zurückhaltung aus seiner Sicht nichts zu tun. Spannend werde es kommende Woche bei der Show des A-cappella-Quartetts Lalelu, mit 400 Gästen ausverkauft – ob da wirklich alle kämen und einige möglicherweise lieber mit Maske.

Seit Oktober wieder mit voller Auslastung habe das Metro zunächst „vorwiegend verschobene Veranstaltungen abgewickelt, die aus den ersten Lockdowns kamen – teils drei, vier verschiedene Termine für die Künstler“, erzählt Liebmann. Teils mit Schwund, so seien zur Show von Comedian Markus Maria Profitlich bei 200 verkauften Karten nur 130 Gäste gekommen. Die Show von Hennes Bender hätte mit 30 verkauften Tickets abgesagt werden müssen. Ob nun aus Angst vor Ansteckung oder „weil sie den Termin nicht mehr auf dem Schirm hatten“.

Kieler Schaubude gut ausgelastet

Er könne sich nicht beschweren, sagt Richard „Richi“ Schröder, Inhaber der Kieler Schaubude, was die Auslastung betreffe bei Konzerten und Partys in dem Kieler Club – auch unter 2G. Fast alle, die in die Schaubude kämen, seien ohnehin genesen oder geimpft. Allerdings hätten sich einige von denen, die sich Karten gekauft hatten auf Basis von 3G, schon verprellt gefühlt und „sichtlich enttäuscht“ ihre Karten zurückgegeben, bestätigt Schröder. „Aber es hielt sich in Grenzen.“ Die Zahl der Masken im Publikum sei „verschwindend gering“.

Von Ruth Bender und Thomas Bunjes