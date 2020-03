Weil die Gesellschaft den Atem anhält, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, haben viele Künstler ihre Auftrittsmöglichkeiten eingebüßt. In der Villa Seligmann, dem Haus der Jüdischen Musik in der "Unesco City of Music Hannover", werden sie am 22. März mit einem Benefizkonzert unterstützt.