Natur im Fokus der Sammlung: Die Kieler Kunsthalle stellt ihre hauseigenen Werke im Jahr 2022 in Bezug zu detailreichen Arbeiten der Münchner Künstlerin Anita Albus. 63 von deren Werken werden seit 2016 als Dauerleihgabe im Depot an der Förde verwahrt. Einblicke in die neue Ausstellung.