Kieler Kunsthalle rüstet sich zur Öffnung

Kiel

Voraussetzung dafür ist der Segen der Gesundheitsamtes. Viele andere der insgesamt 263 Museen im Land beenden bereits am heutigen 12. Mai die knapp zweimonatige Zwangspause - so auch das Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel; am Mittwoch folgt dann die Stadtgalerie Kiel.

Das Museum wird zur Einbahnstraße

Kunsthallendirektorin Anette Hüsch hat für ihr Haus großzügig gerechnet: Maximal 60 Personen zur Zeit dürfen sich zunächst in der Kunsthalle aufhalten: „Es sollen sich ja alle wohlfühlen“ und sorglos auf "Streifzüge durch die Sammlung" begeben, mit Erkundungen von "Expressionismus bis Liebe". Und da gibt's dann oft kein Zurück: Das Museum wird zur Einbahnstraße. In ihrem Haus sei ein Rundgang leicht umzusetzen, sagt die Direktorin, und das erspart schon mal viele Begegnungen mit Gefährdungspotenzial. Mittlerweile sind von Schutzscheiben über Desinfektionsmittel und Markierungsbändern bis hin zu Abstandsschildern all die Dinge beschafft, die man in diesen Zeiten braucht, um den Besuchern die Hygieneregeln nahezubringen.

Anzeige

Ein Erklärer am Museumseingang

Wenn das Rahmenkonzept der Kieler Universität steht und amtlich abgesegnet ist, werde es am Eingang einen „Erklärer“ geben, der den Besuchern die besonderen Umstände ihres Ausstellungsbesuches nahebringt, sie an den notwendigen Gesichtsschutz erinnert und für Fragen aller Art bereitsteht. Aber letztlich „müssen wir alle Besucher in die Verantwortung nehmen“, sagt Anette Hüsch, die mehr von dezenten Appellen als von Absperrungskordeln hält – zumal eine gewisse Distanz zum Kunstwerk im Museum ohnehin zum Regelwerk gehört. Und man müsse flexibel reagieren, wenn es dann doch zu Konzentrationen kommt, die den Abstandsregeln entgegenstehen.

Weitere KN+ Artikel

Offene Museen in Lübeck und Flensburg Zum Neustart wird Kulturministerin Karin Prien am Mittwoch den Museumsberg Flensburg besuchen und sich bei einem Rundgang über die Herausforderungen von Museumsarbeit in Corona-Zeiten informieren. Ihren ersten öffentlichen Auftritt seit Ausbruch der Corona-Krise will die Ministerin auch nutzen, um die Ausstellung „Perspektivwechsel 2020 – 100 Jahre Grenzgeschichte“ anzusehen. Nach fast zweimonatiger Zwangspause öffnen auch die Lübecker Museen heute wieder ihre Türen. Damit könne Kulturinteressierten „endlich wieder ein Stückchen Normalität und Zerstreuung in dieser schwierigen Zeit“ geboten werden, so Museumsverbandsdirektor Hans Wißkirchen. Zu sehen sind u.a. die neuen Sonderausstellungen „ Günter Grass: Mein Fußballjahrhundert“ im Günter Grass-Haus, „Nordic Design. Die Antwort aufs Bauhaus“ im St. Annen-Museum und die Ausstellung „Buddenbrooks im Behnhaus“.

Museum pur, ohne Führungen und andere Angebote

Deswegen darf es hier wie in den anderen Museen bis dato auch noch keine Führungen, keine Vermittlungsangebote und weitere Veranstaltungen geben, die zu normalen Zeiten auch ein wichtiger Einnahmefaktor für die Ausstellungshäuser sind: Museum pur. Wenigstens habe man Glück gehabt, die fantastisch-bildgewaltige Ausstellung der schottischen Multimediakünstlerin Rachel Maclean bis zum 6. September verlängern zu können, freut sich die Kunsthallenchefin. Wer sich ihre bitterbösen Gegenwartssatiren auf den Videobildschirmen anschauen möchte, muss nun – Infektionsgefahr – allerdings ohne Kopfhörer auskommen.

Virtuelle Rundgänge als Zusatzangebote

Und wer seine Runde durch die Kunsthalle gedreht hat, wird dezent zum Ausgang Richtung Schlossgarten geleitet, um unnötige Begegnungen zu vermeiden. Das alles sei zu organisieren. Jetzt wird es spannend, wie viele Kunstfreunde unter diesen verschärften Auflagen kommen werden. Zumindest Anfragen habe sie etliche gehabt, sagt Anette Hüsch, die komplementär, weil gut nachgefragt, auch die virtuellen Angebote weiter ausbauen will.

Zaghafte Resonanz in anderen Museum

Andere Häuser haben bereits erste Erfahrungen gesammelt. Das Kreismuseum Plön etwa empfing, wie das Museum Tuch & Technik in Neumünster, am ersten Tag der Wiedereröffnung vor einer Woche ganze zwei Besucher, im Dithmarscher Landesmuseum waren es drei. Das mag an der allgemeinen Verunsicherung liegen, kann sich auch gründlich ändern, wenn Tourismus und Schulbetrieb wieder anlaufen, sagt Museumszertifiziererin Dagmar Rösner, die für alle Museen im Lande Handlungsempfehlungen zum Ende der Zwangspause erarbeitet hat.

Kleine Häuser - große Herausforderungen

Sie weiß sehr wohl, dass sich gerade für kleinere Häuser große Herausforderungen ergeben. Etwa, was ehrenamtliche Mitarbeiter angeht, die aufgrund ihres Alters sehr häufig zur Risikogruppe gehören und deshalb besser zu Hause bleiben müssen. Manches Museen kann allein deshalb gar nicht oder nur eingeschränkt öffnen. Wenn Museen keinen Eintritt erheben, seien auch die zusätzlichen Kosten, um die Hygieneauflagen zu erfüllen, mitunter kaum zu bewältigen. Wegen all dieser Fragen sind die im Lande nicht einheitlichen Starttermine zu erklären. Doch ab 19. Mai fühlt sich die Kunsthalle in Kiel, wie die Häuser der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, allemal bereit für den Neustart.

Mehr Kultur aus der Region hier