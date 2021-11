Kiel

Populär, kurzlebig, billig, witzig, glamourös: In den Adjektiven, die der britische Künstler Richard Hamilton 1957 wählte, um die Pop-Art zu beschreiben, spiegelt sich schon das Ambivalente, das die Kunstrichtung ausmacht. Dank des Siebdrucks und dessen Möglichkeiten zur Vervielfältigung einem Massenpublikum zugänglich. Aber auch dank der Inhalte vom banalen Alltag über Motive der Popkultur bis zu Presseberichten in Zeitung und Fernsehen.

Die ganze Vielfalt leuchtet Besucherinnen und Besuchern gleich am Eingang der Ausstellung „Als die Grafik boomte“ in der Grafik-Abteilung der Kieler Kunsthalle entgegen. Eine Wundertüte, in der sich leuchtfarbige ornamentale Muster finden, King Kong und die Callas, ein Straßenverzeichnis von Rio, typografische Experimente. 30 Drucke auf der für die Ausstellung leuchtend Orange getünchten Wand, ein Ausschnitt aus „Moonstrips Empire News“, in dem der britische Künstler Eduardo Paolozzi 1967 die Welt und den Zeitgeist in 100 Bildern dokumentierte.

Bilder, die das kollektive Gedächtnis aktivieren

„Alle Motive stehen bei Paolozzi gleichwertig nebeneinander“, sagt Kuratorin Annette Weisner, die die Ausstellung aus der hauseigenen Grafiksammlung der Kunsthalle zusammengestellt hat. Typisch für die Pop-Art, die das Banale erhöht und keine Unterschiede macht zwischen hoher und niederer Kunst. „Und sie hat einen hohen Wiedererkennungswert“, so Wiesner, „viele der Bilder sind längst im kollektiven Gedächtnis gespeichert.“

Zur Galerie Der Siebdruck gab der Pop-Art in der Mitte des 20. Jahrhunderts einen Schub. Einen Querschnitt von Lichtenstein bis Sigmar Polke zeigt die Ausstellung „Als die Grafik boomte“ in der Kieler Kunsthalle.

Arbeiten vor allem von britischen und amerikanischen Künstlern hat Wiesner in den drei Räumen versammelt; sie geben, weitgehend chronologisch gehängt, einen knappen Überblick über die Entwicklung der Kunstrichtung von den Fünfzigern bis in die Siebziger und von der Werbestilistik zum freieren Umgang mit den Mitteln. Etwa, wenn Sigmar Polke mit „Wochenendhaus“ (1967) auf eine Werbeanzeige fürs Eigenheim zurückgreift und das Wirtschaftswunderidyll kritisch ironisch in den Blick nimmt. „Kapitalistischer Realismus“ nannte die Künstlergruppe um Polke das.

Im Zentrum Roy Lichtensteins „Sunrise“

Zentral ist das längst ikonische „Love“. In blau-grün-rot 1967 von Robert Indiana als Weihnachtskarte mit Signalwirkung für das Moma in New York designt, kehrt der Schriftzug seither in immer neuen Varianten wieder. Gleich daneben geht Roy Lichtensteins Sonne auf („Sunrise“, 1965), ein fast ins Abstrakte reduzierte Bild, Substrat und Abbild zugleich.

Kunsthalle zu Kiel Einblick in die Kunst des Siebdrucks mit Vorführung geben am Sonntag, 14. November, 11 Uhr, in der Alten Mu, Lorentzendamm 6-8, der Grafiker Jochen Henrik Hartz und Dr. Annette Weisner, Kuratorin der Ausstellung „Als die Grafik boomte“. Anmeldung unter. kontakt@no-collar.de Führung durch die Ausstellung in der Kunsthalle, 15 Uhr, mit Dr. Telse Wolf-Timm. Anmeldung: vermittlung@kunsthalle-kiel.de Selbst ausprobieren können Kinder und Erwachsene sich im Collage-Workshop „Pop Up“ um 14.30 Uhr. Mit Barbara Kirsch, ohne Anmeldung.

Und nicht nur hier wirkt die Ausstellung als spannender Spiegel und Ergänzung zu der Anfang Oktober eröffneten Hauptausstellung der Kunsthalle, „Amazons of Pop“, die die weiblichen Protagonisten der Pop-Art in den Blick nimmt.

Vom Spielerischen in die politische Auseinandersetzung

Das Bildnis von Rolling-Stones-Gitarrist Brian Jones aus der Serie „Rock’n’Roll Paintings“ (1967) von Bob Stanley im LP-Format erzählt ebenso wie die Collage um den Komponisten Morton Feldman, den Ronald B. Kitaj in den Sechzigern als Teil der „First Series – Some Poets“ porträtierte, von der unmittelbaren Nähe zur Popkultur. Weniger deutlich von den Stilmitteln der Werbung beeinflusst zeigt sich Werner Berges, der Frauenakte und Mädchengesichter verfremdet.

Wie sich in den Siebzigern der eher spielerische Umgang mit Welt und Popkultur in die ernsthafte politische Auseinandersetzung entwickelte, ist Bildern von Wolf Vostell, Richard Hamilton und Joe Tilson abzulesen. Ein Foto vom Massaker von My Lai wird unter den Linien einer Wetterkarte aus der New York Times bei Vostell zum ikonischen Protestaufruf gegen den Vietnamkrieg. Ebenso wie das körnige, aus den BBC-Nachrichten abfotografierte Bild vom Studentenprotest in Ohio, in dessen Unschärfe sich der Moment verdichtet auf seine Brutalität.

Bis 1. Mai 2022. Di-So 10-18, Mi 10-20 Uhr. www.kunsthalle-kiel.de, Führungen: Mi, 18 Uhr, So 11.30 + 16 Uhr