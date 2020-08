Kiel

Organisiert vom „Netzwerk für revolutionäre Ungeduld“, einem offenen Zusammenschluss Kieler Kunstinitiativen unter der Leitung von Christian und Jihae An, haben fünf Teams fünf eigenständige sowie gemeinschaftlich kuratierte Ausstellungen entwickelt. In vier leerstehenden Gebäuden präsentieren sie regionale Kunst – ergänzt durch Exponate aus der Sammlung Haus N. von Peter und Gunda Niemann. Mit im Boot sind unter anderem Prima Kunst e.V., die Gallery Cubeplus, G14 n‘friendz und die Galerie Simone Menne.

Initiative kam von Peter Niemann

Gemeinsam zeigen sie Arbeiten im Schwedendamm 9, dem größten Ausstellungsort neben einem Raum in der Holtenauerstraße 49. Weitere Schauräume befinden sich in der Alten Mu und im Bunker am Ende der Schleusenstraße. „Die Idee geht zurück auf eine Initiative von Peter Niemann“, erzählt Galeristin Simone Menne. „Wir saßen mit mehreren Künstlern zusammen und Niemann meinte, unter den gegebenen Umständen könne man nicht weitermachen, man müsse etwas tun.“

Devise: Leerstände nutzen

Schnell war die Idee geboren, die vielen, teils infolge der Corona-Krise entstandenen Leerstände in Kiel für eine Art Ausstellungsoffensive zu nutzen, frei nach dem Motto: „Wir halten die Stellung, bis Neues wieder wachsen kann.“ Allerhand Spannendes ist zu sehen im Gebäude im Schwedendamm. Zum Beispiel die Fotoausstellung "The New Naked" von Sonja Brüggemann, die sich Gedanken zum Thema Maskenpflicht gemacht hat. Serielle Aufnahmen unbekleideter Menschen, deren Gesichtszüge hinter bunten Mund-Nasenbedeckungenverschwinden, flankiert die Muthesius-Absolventin mit Statements der Porträtierten, darunter der Satz: „Umarmungen fehlen mir sehr.“

Corona-Pandemie als zentrales Thema

Todkrank mit giftgrünen Gesichtern scheinen die Figuren auf einem Gemälde von Zarah Steuer, das effektvoll gegenüber der Fotowand platziert ist. Die Pandemie ist Thema bei Tian Wu. Ein Fries aus Farbfotografien zeigt Momentaufnahmen von Straßen mit roten Warnschildern, die ganze Dörfer absperren – festgehalten in China kurz nach Bekanntwerden des Corona- Ausbruchs in Wuhan.

Panzer und schwarze Bälle

Auf ganz andere Weise reflektiert Michael Sailstorfers berühmter aufblasbarer "Panzer" (2007) den Krisen-Modus der Schau – wie Jonathan Meeses kryptisches Fahnenobjekt, ein Exponat aus der Sammlung Haus N. Ganz ohne Corona-Bezug geht es auch bei Maria Malmberg nicht. Dank raffinierter Luftströme lässt sie große schwarze Bälle durch den Raum schweben. Und wer würde bei diesem Anblick derzeit nicht an überdimensionale Viren denken?

"Maßnahmen": Schwedendamm 9, Eröffnung am Donnerstag, 27. August, um 18 Uhr. Do-So 14-18 Uhr.