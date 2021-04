Kiel

Insgesamt 52 seiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler hat der Kieler Kulturpreisträger, 1985 bis 2004 Professor für Malerei an der Muthesius Kunsthochschule, eingeladen, sich zur großen Retrospektive in der Stadtgalerie mit je einer Arbeit zu präsentieren. Die künstlerische Vielfalt, die durch die Gäste in die Schau hineingetragen wird, verweist auf einen uneitlen Lehrer, der seine Schüler im besten Sinne des Wortes zu fördern verstand.

"Er war überhaupt nicht dogmatisch"

„Es ist typisch für Peter Nagel, dass er uns zu dieser Retrospektive eingeladen hat und sich nicht alleine abfeiern lässt“, sagt Barbara Kirsch. Die Kielerin, die nach dem Unfalltod von Harald Duwe 1984 bei Nagel, später auch in der Klasse von Fritz Bauer studiert hat, erinnert sich gern an die Toleranz ihres Lehrers und sein Bemühen, auf die Wünsche und Ideen seiner Schülerinnen und Schüler einzugehen. „Er war überhaupt nicht dogmatisch“, so die Künstlerin, die ihren Stil zwischen gestischer und realistischer Malerei gefunden hat. Nagels Offenheit hebt auch Uta Hoepner-Neutze hervor, die von 1984 bis 1991 seine Malklasse besuchte. „Ich habe ihm alles zu verdanken. Er hat die Basis dafür gelegt, dass ich neugierig wurde.“ Maltechniken zu vermitteln, sei ihm ein wichtiges Anliegen gewesen und sie habe viel Handwerkliches bei ihm gelernt, so die unter anderem auf Porträtmalerei spezialisierte Künstlerin, die in ihren Bildern realistische und abstrakte Elemente miteinander verbindet.

Der Blick auf den Umgang mit der Farbe

Menno Fahl hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen als sein Lehrer. Als Bildhauer hat er sich unter anderem in seiner Wahlheimat Berlin einen Namen gemacht – mit figurativ geprägten Skulpturen, komponiert aus farbig gefassten Fundstücken. „Alles war möglich in seiner Klasse. Nagel war vor allem der Umgang mit der Farbe wichtig. Mein Stil hat sich in der Studienzeit entwickelt, in Naturstudien fand ich keine Herausforderung.“ Den studierten Kunsterzieher habe man dem Lehrer zwar immer angemerkt, dennoch habe er immer Raum für ihren eigenen Ausdruck gelassen. „Er war wie ein guter Gärtner, der nicht an den Pflanzen zieht, sondern Wasser dazu gibt, wenn er erkennt, dass von allein etwas entsteht.“ Für Peter Nagels Werk hat Menno Fahl noch ein schönes Lob parat: „Ihm ist es gelungen, eine Brücke zwischen sinnlicher Malerei und einem aktuellen Zeitbezug zu schlagen. Damit ist seinem Werk die Frische erhalten geblieben.“