Warder

Wäre selbstverständlich nicht in Sellmers Sinne gewesen, auf Jürgen von der Lippe, Ingo Appelt, Jochen Malmsheimer, Markus Krebs, Matze Knop und Marc Weide zu verzichten. Alle hätten sie irgendwann in den vergangenen Monaten im Metro in Kiel gastieren sollen, aber wegen Corona ging bekanntlich nichts. Da indoor auch weiterhin die Perspektive wackelig ist und „so‘n Lippe nicht für 100 Leute kommt“, so Sellmer, soll an zehn Abenden vom 5. bis 15. August auf dem Resthof Gut Seehof der Kultur eine Open-Air-Bühne geboten werden.

Kalkuliert wird mit 200 Gästen pro Show

Momentan kalkulierten sie mit 200 Gästen pro Abend, erzählt Sellmer. Für Jürgen von der Lippe, der die ersten vier Abende mit einem „Sommerspezial“ bestreiten wird, sei dies das Minimum gewesen, „damit er vom Sofa hochkommt“. Für das Metro werde es jedenfalls kein lukratives Geschäft, „egal, wie spitz wir rechnen“, weiß Sellmer, auch mit Blick auf erhöhten Aufwand. „Es ist eher die Frage, wie hoch der Verlust sein wird.“ Aber man wolle den Leuten einfach endlich mal wieder etwas bieten.

Biergarten-Comedy und Corona-Edition

Markus Krebs schaut an zwei Abenden in Folge auf seiner „Biergarten Tour“ vorbei, ein „Biergarten Comedy Spezial 2.1“ präsentiert Matze Knop. Ingo Appelt bringt in Warder die „Corona-Edition“ seines Programms „Der Staatstrainer“ auf die Bühne, Jochen Malmsheimer liest aus seinem Selbsterfahrungs-Baby-Buch „Halt mal, Schatz“ und Zauber-Comedian Marc Weide fragt im Titel seines Programms selbstironisch „Kann man davon leben???“. Zwischendurch, am 12. August, könnte es vielleicht spontan noch ein Open-Air-Kino, so Sellmer.

Location auf dem Kieswerk-Gelände

Auf Gut Seehof, gelegen auf dem Kieswerk-Gelände von Peter Glindemann, habe er damals „als Student Wände gepönt“, erzählt Sellmer. Glindemanns Sohn Lars, heutiger Geschäftsführer, sei sein „bester Freund“. Daher sei seine Wahl schell auf die Eventlocation im Steinpark Warder gefallen - die Kiesgrube dort ist übrigens auch ein Konzertort des SHMF. „Ich habe Lars angehauen und der hat gesagt: Mach!“

Tendenziell etwas ins Blaue geplant

Da noch nicht klar sei, welche Konditionen im August herrschten, sei das Konzept für das Comedy-Open-Air tendenziell noch etwas ins Blaue geplant, bestätigt Sellmer. „Da müssen wir uns jetzt erst mal weiterhangeln und auf Anfang Juni bis zum neuen Erlass warten.“ Aber nun wolle er zunächst mal „mit meinem Optimismus voranschreiten