Von Theater bis Buchvorstellung reicht das Programm des Monodrama Festivals Thespis (www.thespis.de). Eröffnung ist am 13. November, 19 Uhr, mit Dominique Frot im Schauspielhaus. Zuvor lädt Agnieszka Holland um 17 Uhr im Kino in der Pumpe zum Gespräch. Weitere Spielstätten sind Flandernbunker, Kulturforum, Pumpe und das Studio im Schauspielhaus. Den Abschluss macht Markus Dentler mit Becketts „Das letzte Band“ im Theater die Komödianten. Der Kartenverkauf läuft an den Kassen des Theaters Kiel (Tel. 0431/901901) sowie in Pumpe und Kulturforum.