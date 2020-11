Der doppeldeutige Titel „Nine Songs From The End“ bedarf der Erläuterung. Da sei die Umwelt, sagt der Kieler Musiker Brendan Lewes, wo sich die Menschheit dem Ende nähere. Dann die desolate politische Lage, auch in seinem Geburtsland England. Und er habe gedacht, dies könnte sein letztes Album sein.