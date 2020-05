Neues Album von Sidetrack Walker

Kiel

Elf Titel, die komplett in Eigenregie im Homestudio entstanden (Mastering: Andre Jonas). „Die eigentliche Idee, ein reines Instrumentalalbum zu machen, hat sich dahin entwickelt, dass drei Stücke mit Gesang entstanden sind“, erzählt der Sidetrack Walker.

Eines von ihnen, "The Host", ist bereits vorab als Single erschienen und enthält neben Klavier und Streichern, den Kernelementen des Albums, auch elektronische Klänge, Chöre und einen Ausflug in metallische Gefilde inklusive Blast-Beats. Eine Ausnahme, aber doch Kennzeichen für überraschende Momente in Sonders Kompositionen. Ähnlich verhält es sich mit "The Odd Moment", einer fragilen, sanftmütigen und introvertierten Piano-Ballade, die mittendrin zur Dancefloor-Nummer avanciert.

Inspiriert von einer Kafka-Erzählung

"The Art Of Starvation" ist laut Sidetrack Walker lose inspiriert von Franz Kafkas Erzählung "Ein Hungerkünstler": „Das ist eine Kernaussage, die stimmungsmäßig in meiner Musik steckt. Ich wollte Grenzerfahrungen einsammeln, dass man mit dem Minimum auskommen muss und trotzdem den Kopf über Wasser halten kann.“

Diese Erfahrungen in einer Phase, „wo ich auf dem Zahnfleisch gegangen bin“, verbunden mit einer künstlerischen Entscheidung hätten zum „dunkelsten Material“ seines bisherigen Schaffens geführt. Hinzu käme, dass die melancholischeren Werke für ihn eine größere Zeitlosigkeit hätten, „weil mich das auf meinem Künstlerleben immer begleitet hat“.

Atmosphärische, neo-klassische Songs

Dieser Melancholie folgend, enthält das Album eine Reihe von emotionalen, atmosphärischen, neo-klassischen (Piano-) Songs wie "Only Silence Knows My Name" oder "Missing Pages"; mit einer wundervollen harmonischen Auflösung ragt dabei "Will To Leave" heraus: „Der Song liegt mir besonders am Herzen“, erzählt Dominik Sonders, „er ist einem Freund gewidmet, der sich 2011 das Leben genommen hat.“

Beim Hören entstehen im Kopf unweigerlich Bilder. So kann man sich "Worlds Collide" als Musik zu einer Film-Doku über ökologische Themen vorstellen, bei "Last Line Of Defence" entstehen dramatische Kriegsbilder vor dem geistigen Auge.

Album von Sidetrack Walker erscheint auch als CD

Am Freitag, 22. Mai, erscheint "The Art Of Starvation" nicht nur in digitaler Form, sondern auch als CD. Ermöglicht hat dies die Kulturförderung der Stadt Kiel: „Ich hab mich über Fördermöglichkeiten informiert, im November den Antrag gestellt und im März ist er genehmigt worden“, freut sich der Sidetrack Walker.

Vorbestellung des Albums möglich unter sidetrackwalker.bandcamp.com. Mehr Infos unter www.sidetrackwalker.de.

