Verliebt in die Ukulele

Kiel

Musik ist schon seit ihrer frühen Kindheit die große Leidenschaft von Johanna Boye. „Ich habe schon sehr jung angefangen zu singen und war dann auch im Grundschulchor.“ Damals begann sie auch bereits Klavier zu spielen und besuchte bis zum Abitur die Musikklasse des Ernst-Barlach-Gymnasiums. Zur Ukulele fand Johanna durch ihre Mutter: „Sie hat sich das Ukulelespielen selbst beigebracht und mir die ersten Akkorde gezeigt. Ich war sofort verliebt in das Instrument.“

Johanna Boye und die Ukulele

Warum Johanna die Ukulele so begeistert, dafür kann sie gleich mehrere Gründe anführen: „Man kann sich selbst beim Singen begleiten, und ich liebe das Singen. Der Gesang und die Ukulele klingen sehr schön zusammen.“ Und dann gebe es da ja auch noch eine ganz praktische Seite: „Man kann sie gut transportieren und überallhin mitnehmen.“ In ihrer Schulklasse galt Johanna deshalb auch als das „Ukulele-Mädchen“. Mit ihren Schulfreunden musiziert die 19-Jährige so oft wie möglich, auch als Straßenmusikerin hat sie sich schon versucht und sogar eigene Songs geschrieben. Und natürlich spielt sie auch weiterhin mit ihrer Mutter zu Hause: „Da liegen auf dem Sofa immer gleich mehrere Ukulelen griffbereit.“ Dann werde schnell mal zu einem Stück die zweite Stimme ausprobiert, und Mutter Kristina Laudan und Tochter Johanna singen und spielen gemeinsam.

Ukulele-Gruppe von Schleswig-Holstein / Hamburg

Gemeinsam zu musizieren, sich auszutauschen ist auch das Stichwort für diverse Facebook-Musik-Gruppen, etwa der „Ukulele-Gruppe von Schleswig-Holstein / Hamburg“. Johannas Vater fand einen Aufruf, sich für ein großes Konzert des Social-Media-Kanals in der Hamburger Laeiszhalle zu bewerben. Mutter und Tochter kamen in die zweite Runde und überzeugten schließlich. Von Sonnabend bis Montag werden sie nun mit über 35 weiteren, ausgewählten Musikern aus unterschiedlichen Facebook-Musikgruppen aus ganz Deutschland in der Laeiszhalle proben. Montagabend geht dann das Konzert über die Bühne. Mit dabei sind zudem Dieter Bohlen, der Deutschpopmusiker Wincent Weiss, die Lochis und andere. 2000 Zuschauer konnten im Vorfeld über Gewinnspiele Karten ergattern, zu kaufen gab es sie nicht.

Boyes Berufsziel: Musiklehrerin

Die Aufregung ist Johanna Boye angesichts der großen Kulisse anzumerken: „Das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes“, sagt sie. Auf dem Programm stehen Weihnachtslieder, die neu interpretiert werden. Musik wird auch in Zukunft Johanna Boyes Leben begleiten. Zur Zeit ist sie Gasthörerin der Musikwissenschaft an der Kieler Uni, das spätere Berufsziel ist Musik auf Lehramt. Denn ohne Musik zu sein, kann sich Johanna beim besten Willen nicht vorstellen.

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.