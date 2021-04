Kiel

Gisela Siebert aus Schwentinental hat sich vorhin an der Kasse ihre Karte geholt und gerade den Test per Rachenabstrich absolviert. Mit negativem Ergebnis, es ließ nicht lange auf sich warten. „Eigentlich bin ich eher Opernfan“, erzählt die Theaterbegeisterte auf dem Rathausplatz, aber nun ist es halt Operette in konzertanter Fassung. Für die Ballettaufführung "Herzensstücke" seien die Karten ja leider schon weg gewesen. Ein mulmiges Gefühl habe sie nicht, jetzt in eine Vorstellung zu gehen, erzählt Gisela Siebert, die seit 40 Jahren selbst Theater bei der Niederdeutschen Bühne Kiel spielt.

Auch im vergangenen Jahr habe sie schon mit Maske im Kieler Opern- und Schauspielhaus gesessen, etwa beim Liederabend "Balkonien", beim "Dschungelbuch" oder auch bei "Was ihr wollt". "Anatevka" wolle sie während des Modellprojekts am Kieler Theater auch noch sehen, dann aber gern noch jemanden dabeihaben.

"Entspannt", auch wegen der guten Lüftung

„Entspannt“ sei sie, sagt Claudia Brütt, vor allem wegen der guten Lüftungsanlage, und ihr Ehemann Lutz nickt. Das Ehepaar aus Fleckeby hatte aus den Kieler Nachrichten erfahren, dass es wieder losgehen soll am Kieler Theater, und hat gleich die – diesmal „etwas teureren“ – Karten geordert, um schon beim Neustart dabei sein zu können. Ein persönlicher Favorit sei Künnekes Operette zwar nicht unbedingt, räumt Lutz Brütt ein, aber: „Meine Mutter hat das immer bei uns zu Hause geträllert – und die meiner Frau wohl auch.“

Gala mit Gesang im Doppel

Drinnen auf der Bühne im Opernhaus wird letzte Hand angelegt. Agnieszka Hauzer und Vigdis Bergitte Unsgård, Erst- und Zweitbesetzung der Julia de Weert, teilen sich zur Premiere die Titelrolle auf der Bühne. Mal singt die eine, mal die andere, mal beide zusammen. Denn das ganze Opernensemble werde bei der exklusiven Gala auf der Bühne stehen. Schwieriger zu singen sei das im Doppel schon, sagt Hauzer, müsse man doch ständig aufpassen, nicht zu singen. „But it’s fun!“, ergänzt Unsgård. Bereit sei sie, feurig – die Pause sei zu lang gewesen. Ja, bestätigt Hauzer, es sei gut, wieder zu Hause zu sein.

Umfängliches Hygienekonzept

Nur 150 Zuschauer dürfen rein in den Saal, ausverkauft ist die Operetten-Gala dennoch nicht. Die Gäste im Saal würden im „Duo-Schachbett“-Muster platziert, erklärt Katrin Liebthal, persönliche Referentin des Generalintendanten Daniel Karasek und zuständig fürs Hygienekonzept. Zwei Leute aus einem Haushalt sitzen nebeneinander, aber es habe auch Einzelverkäufe gegeben. Dazwischen jeweils drei freie Plätze, also etwa 1,50 Meter, davor und dahinter eine Reihe frei.

Negativer Corona-Test, eine ausgefüllte Eigenerklärung „Zugang zu Theatergebäuden für Zuschauer*innen“ und eine FFP2-Maske sind Voraussetzung. Aus Hygienegründen gibt es keine Bewirtung und auch keine Garderobe, die muss mit in den Saal genommen und auf den freien Plätzen abgelegt werden.

Tröpfchenweise trudeln die Gäste ein

Eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Vorstellung um 19 Uhr trudeln tröpfchenweise die ersten Gäste ein. Christian und Jan-Peter Wittstock, Abonnenten im Opernhaus und Schauspielhaus, kam die Zeit ohne Vorstellungen wie eine Ewigkeit vor. Jetzt freuen sie sich im Rang auf den "Vetter aus Dingsda" – Hauptsache, es geht endlich wieder los. „Ich hätte alles geguckt“, hatte Jan-Peter Wittstock noch beim Reinkommen aufgekratzt in Richtung Empfangstresen geraunt.