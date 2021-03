Kiel

Hier, am Kieler Schloss, wo der vertraute Konzertsaal mit blauen LED-Strahlern und -Leisten sowie diversen Kameras ein bisschen Studio-Atmosphäre hervorruft und die funktionslose Orgel mit Scheinwerfern wie eine leicht bedrohlich über allem schwebende expressionistische Skulptur in Szene gesetzt ist, soll Besonderes passieren.

Keine gestreamte Konzertsituation sondern eine filmische Dokumentation

Diesmal geht es nämlich nicht darum, eine Konzertsituation abzubilden und als Stream ins Netz zu stellen. Vielmehr soll ein Musikfilm entstehen, der eine eigenständige, womöglich junge ästhetische Perspektive auf das gute alte und herausfordernd neue Repertoire entwickelt.

Video-Technik und -Knowhow aus dem Kreativzentrum "Alte Mu"

Dazu kommuniziert Reiners – wie in der Vorwoche bei der NDR-Produktion – mit einem auf Präzision pochenden Tonmeister im Off sowie mit dem Video-Team der Kieler Firma „3Komma3“ aus dem Kreativzentrum „Alte Mu“ am Lorentzendamm. Gunnar Dethlefsen (Fotografie, Kamera, Schnitt), Halkert Sach (Organisation, Drohnenpilot, Compositing) und Torben Görldt (Kamera, Schnitt, Compositing), alle Absolventen des Studiengangs Multimedia Production, sollen wesentlichen Anteil daran bekommen, dass hier die Bildsprache Gewohnheiten aufbricht und ein ganz spezielles Konzertprojekt dokumentiert und nun digitalisiert Form annimmt.

Nähe und Ferne: Konzertdramaturgin Dr. Lach mit Studierenden

Die Vorgeschichte des ursprünglich geplanten, aber erst mehrfach verschobenen und dann vom Corona-Lockdown schließlich gänzlich verhinderten dritten Philharmonischen Konzert der Saison hat zudem mit Master-Studierenden der Christian-Albrechts-Universität zu tun. Konzertdramaturgin Waltraut Anna Lach hatte am Musikwissenschaftlichen Institut ein Seminar „Konzertdramaturgie und Orchestermanagement“ angeboten, das mit seinem Titel „Nähe und Ferne“ und einer entsprechenden Werkauswahl die ent- und verrückte Lebenswirklichkeit während der Pandemie spiegeln sollte.

Corona: Raritäten rund um Beethoven in c-Moll

Aus den Vorgaben – Thematik, kleine Besetzungen für den nötigen Abstand auf der Bühne, kompakte Spieldauer ohne Pause – haben die Studentinnen und Studenten mit Lach ein Programm mit Max Bruchs feinsinnig melancholisch-skandinavisch gewebten Serenade nach schwedischen Melodien mit zwei energiegeladenen Streicherstücken der jungen US-amerikanischen Komponistin Jessie Montgomery als Deutsche Erstaufführung in Spannung gebracht. Dazwischen beschwören die Blechbläser die fatale Corona-Zäsur mit Takemitsus Garden Rain.

Residenz Fabian Müller auf Saison 2022/23 verschoben

Der Pianist Fabian Müller, dessen Residenz-Status als Kammermusiker und Solist bei den Philharmonikern und Musikfreunden Kiel, inzwischen in eine hoffentlich entspanntere Saison 2022/23 verschoben wurde, ist mit Feuer und Flamme sowie Beethovens Drittem Klavierkonzert dabei. Seit einem verflixten Jahr hat er nicht mehr mit Orchester musizieren können – und genießt nun die intensive Zusammenarbeit und das besondere Abenteuer der Video-Produktion doppelt.

Ausstrahlungstermin der Konzertdokumentation im April

Erstausstrahlung der Konzertdoku ist am Sonnabend, 17. April, um 19.30 Uhr über den Youtube-Kanal des Theater Kiel sowie kiel.live-Portal. Anschließend steht der Film bis 30. September online.