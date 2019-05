Kiel

Nein, dieses achte Saisonkonzert des Philharmonischen Orchesters Kiel gehorchte nicht den üblichen Regeln eines Sinfoniekonzertes mit dem berühmten Dreiklang „Orchesterstück plus Solokonzert plus Sinfonie“. Was man im Kieler Schloss erlebte, war einerseits die Koppelung beider Klavierkonzerte von Johannes Brahms, was aber andererseits das Aufeinandertreffen zweier romantischer „Konzertsinfonien“ bedeutete, in denen das Soloklavier oft „nur“ als primus inter pares agiert.

Wuchtige Bedeutsamkeit

Dies umso mehr, da weder Georg Fritzsch am Pult noch Solist Gerard Oppitz vordergründig den virtuosen Elementen huldigten, sondern auf das Widerborstige, Gebrochene, oft Tragische der romantischen Stilepoche setzten. Dazu versahen sie das frühe d-Moll-Konzert, das der junge Brahms in Zeiten emotionaler Unruhe und persönlicher Qual schrieb, mit überraschend wuchtiger Bedeutsamkeit bei recht bedächtigen Tempi.

Schwermut und Furor

Gerhard Oppitz brach bisweilen aus dieser verschatteten Schwermut mit energischem Furor aus, wenn er wilde Steigerungen in die Tasten seines etwas hölzern klingenden Steinways wuchtete und diese auch dynamisch extremen Entladungen in den Kontrast zu schwärmerischen Hornsoli (vorzüglich: Alison Balls) stellte. Auch in den Folgesätzen bestürzende Extreme: träumerisches Wispern à la Schubert neben eruptivem Tastenrausch, um in versöhnlicher Abgeklärtheit zu münden. Oppitz und Fritzsch trieben diese Extreme gerade im Adagio auf die Spitze, wenn sie das Tempo radikal bis zum „Stehversuch“ herunterfuhren, wobei sie den einen oder anderen Spannungsabfall in Kauf nahmen. Etwas poltrig der rustikale Finalsatz mit der arg vitalen Finalstretta, bei der die opulent besetzten Philharmoniker noch einmal mächtig aufdrehen konnten.

Flüssiger und reicher schattiert: das B-Dur-Konzert

Wesentlich flüssiger das gut zwei Jahrzehnte später entstandene B-Dur-Konzert mit seinem idealtypischen Hauptmotiv im Kopfsatz, das einmal mehr ein lyrisch-verklärendes Klangfest für‘s Solohorn wurde. Oppitz fand hier eher als im stürmischen Jugendwerk raffinierte Abschattierungen inklusive fahler Klangfarben, um dann wie Lützows wilde Jagd spektakuläre Akkordgänge seinem Instrument abzuverlangen. Dass dabei großzügiger Pedaleinsatz gelegentlich die Konturen verwischte und die Abstimmung mit dem Orchestertutti schon mal entgleiste, mag dem Furor des Gefühlsüberschwangs geschuldet sein.

Cello-Solo und glücklicher Kehraus

Erwartet spektakulär das lyrisch-verträumte Cello-Solo im Andante, das Frauke Rottler-Viain blitzsauber, unsentimental und erfreulich zügig zu einer Art Mondscheinanmutung gestaltete. Verhaltene Keckheit im slawisch-volkstümlich angehauchten Finalsatz, den die Herren Oppitz und Fritzsch voller unbekümmerten Rasanz beschwingt zum Kehraus servierten.

Konzert-Tipp

Konzertwiederholung: Montag 13. Mai, 20 Uhr, Kieler Schloss. Karten: 0431 / 901 901. Internet: www.musikfreunde-kiel.de

Von Detlef Bielefeld