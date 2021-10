Kiel

Gleich zwei der schönsten romantischen Symphonien an einem Konzertwochenende in Kiels Interims-„Philharmonie“: Anton Bruckners „Vierte“ und Antonin Dvoráks „Neunte“. Alan Gilbert verstand Bruckners „Romantische“ als Wundertüte traumhafter Stellen und grandioser Entwicklungen. Am Pult seines NDR Elbphilharmonie Orchesters blühte die Partitur flexibel und sinnlich auf – in vielen organischen Tempo-Modifikationen, dynamischen Schattierungen, genüsslich ausgekosteten Soli. Als mitten im langsamen Satz endlich auch die am Sonnabend lange zu laut rauschende Klimaanlage staunend schwieg, war das Kopf-Kino-Hörvergnügen nahezu perfekt.

Nahezu, denn die Kieler Philharmoniker sind auf der Einbaubühne der Wunderino Arena schon spürbar mehr zu Hause. Es wird von ihnen daher gerade im Leisen mehr gewagt als von den Hamburger Kolleginnen und Kollegen. Dvoráks herrliche Symphonie, böhmisches Kopf-Kino „aus der Neuen Welt“ Nordamerikas, enthielt so unter der umsichtigen und inspirierenden Leitung des niederländischen Gastdirigenten Enrico Delamboye sanft strömende Ruhepole, um dann umso beeindruckender Tempo und Energie aufzunehmen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beiden sinfonischen Entladungen und Dirigenten war Begeisterung im Publikum und aus den Orchestern sicher. Der künstlerische Höhepunkt lag aber tatsächlich noch woanders. Während das US-amerikanische Geigentalent Stefan Jackiw am Sonnabend in Max Bruchs hübscher, aber etwas langweiliger „Schottischer Fantasie“ seine geschmackvoll eingesetzte Musikalität andeuten konnte, faszinierte der Geiger Linus Roth am Sonntag als entfesselter Fiddler in Erich Wolfgang Korngolds „D-Dur-Violinkonzert“.

Höhepunkt: Korngolds Violinkonzert mit dem Geiger Linus Roth

Das für den Hexer Heifetz 1945 als Hoffnungsstrahl einer neuen, besseren Welt nach dem Zweiten Weltkrieg vollendete Werk fordert einen unablässig intensiven Tonstrom vom Geiger. Linus Roth traf genau den schmalen Grad zwischen kühler Modernität auf der einen und der unterhaltsamen Kopfkino-Attitüde auf der anderen Seite, ohne dabei jemals ins Spröde oder in den Hollywood-Kitsch abzugleiten. Seine Dancia-Stradivari funkelt und strahlt, schwelgt und scherzt, rast und stolziert. Und wer es noch virtuoser mag, konnte sich endgültig vom puren Doppelgriff-Wahnwitz in Eugene Ysaÿes dritten Solosonate, der „Ballade“, als in jeder Hinsicht perfekten Zugabe überwältigen lassen.

Die Kieler Philharmoniker kannten Korngolds eigenwillige Musiksprache durch ihren nicht lange zurückliegenden, eindringlichen Exkurs in die Oper „Die tote Stadt“ hörbar gut. Fast überall folgten sie den Winkelzügen der Violine reaktionssicher. So wie sie mit Delamboye zum Einstieg auch den mal impressionistisch duftigen, mal expressiv aufgleißenden Tonfall der vielleicht begnadetsten Komponistin der Musikgeschichte trafen: Auch Lili Boulanger sorgte für Kopf-Kino einer neu empfundenen Welt im Frühling.