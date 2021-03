Kiel

„Von Null auf Hundert“: Solo-Klarinettist Ishai Lantner trifft die Situation der Kieler Philharmoniker im hoffentlich irgendwann ausklingenden Corona-Lockdown auf den Punkt. Im Schloss-Konzertsaal sitzen sie – getestet und auf Abstand – endlich wieder an ihrem eigentlichen Arbeitsplatz. Und das gleich unter Hochspannung, denn der NDR hat mit diversen Mikrofonen einen Lauschangriff der besonderen Sorte auf ihr Spiel gestartet.

Mal ein positiver Corona-Effekt: Raffinierte Raritäten

Lauter raffinierte kleine Raritäten stehen in Abstimmung mit Redakteurin Christiane Irrgang auf dem Programm für die sendehungrige ARD-Anstalt: etwa Bohuslav Martinus Konzert für Oboe und kleines Orchester, Camille Saint-Saëns’ Romanze für Flöte oder Paul Dukas’ Horn-Villanelle. Die Solisten sind Stimmführerinnen und Stimmführer aus den eigenen Reihen, die nur knapp anderthalb Monate Vorlauf für die Einstudierung hatten.

Der "weibliche Beethoven" Emilie Mayer

Auch die Sechste Sinfonie E-Dur von einer geheimnisvollen romantischen Komponistin ist dabei: Die Philharmoniker machen sich so um die Wiederentdeckung des „weiblichen Beethoven“ Emilie Mayer (1812-1883) verdient. „Erstaunlich“, findet Generalmusikdirektor Benjamin Reiners diese hier erstmals eingespielte Musik der Carl-Loewe-Schülerin, die in Berlin lebte, „sie klingt zwischen den Welten.“

Endlich ein Ziel und eine untrügliche Tonmeisterin

„Wir sind wahnsinnig glücklich, dass es endlich ein Ziel gibt, auf das man hinübt“, schwärmt Reiners. Und besonderen Spaß hat er am untrüglich strengen Ohr der Tonmeisterin Nora Brandenburg, die aus dem Off der Technikkabine über Lautsprecher eingreift, korrigiert und motiviert. Denn wenn Solo-Fagottist Riklef Döhl mit Bravour das Solo in Carl Maria von Webers Andante e Rondo Ungarese erklingen lässt, kommt es enorm auf präzises Zusammenspiel mit den Orchesterkollegen an – zugleich muss aber mit mutigem Schwung der bühnennahe Charme der Partitur geweckt werden.