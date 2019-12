Kieler Ausnahmetalent debütiert mit Liszt

Shin-Heae Kang wurde 1987 in Kiel geboren. Sie begann im Alter von zwei Jahren nach Gehör zu spielen. Ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie im Alter von drei Jahren. Seit ihrem sechsten Lebensjahr studierte sie zunächst an der Musikhochschule in Lübeck und ab 2001 an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover bei Professor Karl-Heinz Kämmerling. Das Abitur hat sie am naturwissenschaftlichen Max-Planck-Gymnasium in Kiel mit den Leistungsfächern Physik und Französisch mit Auszeichnung abgelegt. Ihre Diplomarbeit verfasste sie über das Thema „Wissenschaftliche Erkenntnis und künstlerische Interpretation – Beobachtungen an der 3. Klaviersonate von Johannes Brahms“. Sie spricht vier Sprachen. Neben dem Klavierspiel erhielt sie auch Geigen- und Querflöten-Unterricht und war sportlich sehr aktiv. Ab 1994 erhielt sie neben dem Klavier auch Unterricht in klassischer Gitarre. 1997 begann sie als zweites Instrument ein Gitarrenstudium ebenfalls an der Musikhochschule in Lübeck. Auch auf diesem Instrument gab sie Konzerte und wurde ebenfalls 1. Preisträgerin beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert.