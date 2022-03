Kiel

Gerade hat sie mit „Feuerspiel“ ihren ersten fiktionalen Film fertiggestellt, gefördert von der Moin Filmförderung und komplett in Kiel entstanden. Und sie ist auf dem Sprung zum nächsten, dann abendfüllenden Spielfilm. Aber zwischendurch kommt Hille Norden, die mittlerweile meist in Berlin arbeitet, für drei Tage nach Kiel, um im Studio die Kiel-Premiere ihres Dokumentarfilms „Heimat sucht Seele“ zu begleiten.

„Die Geschichte musste erzählt werden“, sagte sie vor einem Jahr, kurz vor der Filmpremiere beim Dokumentarfilmfest in München. Und meinte die Geschichte von Saher Ayyash, der als syrischer Flüchtling im Haus ihrer Mutter in Hilles einstigem Kinderzimmer Obdach fand, und seiner Familie, die Saher erst nach vier Jahren Einsamkeit 2019 wiedertraf.

Ein Jahr lang hat Hille Norden die Familie begleitet

Aus nächster Nähe, teils auch aus der Perspektive der unmittelbar Beteiligten erzählt Hille Norden von einer ungleichen, wackligen Begegnung und von dem komplizierten Prozess des Einander-Wiederfindens. Ein Jahr lang hat die Filmemacherin die Ayyashs begleitet, die Kamera einfach mitlaufen lassen im Familienalltag, das Ehepaar und die beiden Söhne reden lassen und die schmerzliche Annäherung einfühlsam beobachtet.

Bereits im viel beachteten Regie-Debüt „Die Khello Brüder“ über ein syrisches Brüderpaar haben Hille Norden bereits die Themen von Flucht und Migration beschäftigt. „Heimat sucht Seele“ ist nun der zweite Dokumentarfilm der Kielerin. Beim Filmfest Emden-Norderney im September 2021 erhielt die 23-Jährige dafür den Integrationspreis „Norderneyer Engel“.

Kieler Premiere für „Heimat sucht Seele“ im Studio

Die Pandemie habe es schwer gemacht, Filme ins Kino zu bringen, sagt Hille Norden. In München, wo „Heimat sucht Seele“ für den Publikumspreis nominiert war, konnte der Film wie alle anderen auch nur online laufen. „Dann war er mal im Februar in Lübeck, mal in Dresden oder Hamburg zu sehen“, so die Filmemacherin, „und in Kiel ist er jetzt zum ersten Mal auf der großen Leinwand.“

Vom 30. März bis 1. April läuft der Film jeweils um 18 Uhr im Studio. Am 1. April kommen Insa Norden sowie Saher und Lubna Ayyash zum Gespräch dazu; Hille Norden ist an allen drei Abenden dabei. Und sie sagt: „Als wir das geplant haben, war es ja gar nicht absehbar, wie schrecklich aktuell der Film jetzt wieder in Kiel ist.“