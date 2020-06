The Detectors lassen Gitarren krachen

Kiel

Acht Jahre muss man zurückblicken auf das letzte Album "Deny", und im Gespräch verraten Sascha Gill und Henning Sievert, die in der Band für die Gitarrenarbeit und den Gesang verantwortlich sind, dass der Weg zum nun erschienenen Nachfolger "Ideology" doch eine langatmige Angelegenheit gewesen ist.

Lange Suche nach dem Label

Das Endprodukt mit elf in einem Studio in Husby ( Kreis Schleswig-Flensburg) aufgenommenen Tracks war eigentlich bereits Ende 2018 fertig, doch der Weg bis ins Presswerk ähnelte dann noch einmal einem Marathon. Insbesondere die Label-Suche kostete reichlich Zeit. „Wir fühlten uns bei ,True Rebel' eigentlich gut aufgehoben, doch die Hamburger haben dann ihre Musiksparte eingestellt, sodass wir uns neu orientieren mussten“, erzählt Gill. Nach langer Suche nach der viel besagten „stimmenden Chemie“ landete die Band schließlich bei „SBÄM-Records“ von Grafiker Stefan Beham in Linz/ Österreich.

Anzeige

Joshi als Promi-Gast

Als Low-Budget-Band, die von ihrer Musik zwar nicht leben kann, aber über eine große internationale Fangemeinde verfügt, konnte sie ihre zahlreichen Kontakte nutzen und präsentiert auf dem Stück "The Decline" sogar den Berliner ZSK-Sänger Joshi als zusätzlichen Promi-Gast. Während die meisten musikalischen Inputs vom Bandkollektiv in Teamwork entsprungen sind, zeigt sich Sievert für die Texte verantwortlich. „Inhaltlich haben wir uns dabei noch einmal breiter aufgestellt und uns beispielsweise dem Gender-Thema angenommen“, sagt Sievert.

Weitere KN+ Artikel

Wettern gegen Rassismus

The Detectors wettern in ihren Songs unvermindert gegen Rassismus und fordern die Einhaltung der Menschenrechte als gesellschaftliche Selbstverständlichkeit ein. Sie erheben ihre Stimme gegen autokratische Tendenzen und weisen auf das andauernde unmenschliche Flüchtlingssterben im Mittelmeer hin. In den politischen Aussagen hat das Quartett seine bissige Attitüde behalten. Stilistisch ist das dritte Album aber eine Abkehr vom Hardcore deutlich hin zum Pop-Punk.

Zwei Relasekonzerte mussten ausfallen

Nach zwei Single-Auskopplungen vorab ist die Album-Veröffentlichung nun in ungewohnter Stille erfolgt, weil zwei Releasekonzerte ausgefallen sind. „Wer uns kennt, weiß, wie sehr wir die Livebühnen brauchen, doch das geht ja gerade mal nicht“, klingt die Enttäuschung deutlich aus Gills Stimme heraus. Den letzten Live-Act vor Publikum hatten die Kieler am 15. Februar in Neumünster, als sie als Reaktion auf ein in der Nachbarschaft stattfindendes Rechtsrockkonzert in einem Jugendzentrum aufspielten.

Hoffen auf das Konzert im Hafenklang

Ein neuer Anlauf für ein Releasekonzert ist nun zusammen mit anderen Bands für den 11. September im Hamburger „Hafenklang“ geplant. Aber auch hinter diesem Termin stehen Stand heute Pandemie-bedingt natürlich sehr viele Fragezeichen. Dass die vier Nordlichter in Österreich mit offenen Armen aufgenommen wurden, zeigt auch, dass sie am 31. Oktober zum Lineup des internationalen SBÄM-Festivals in Wels gehören.

Mehr Kultur aus der Region hier