Die Hardrock-Legende Nazareth lebt

Kiel

Als das junge Trio Spy # Row aus Frankfurt/Main seinen Support mit biederem Heavy-Rock beginnt, stehen vor der Kieler Ostufer-Location immer noch Besucher am Einlass. Das schottische Trio plus Waliser Sänger Carl Sentance ist noch immer ein attraktiver Publikumsmagnet. Die Setlist der Rockstars umfasst einige unvergessliche Hits und immer wieder Titel der härteren Gangart. Somit zieht sich ihr Powerrock vom Opener Turn On Your Receiver bis zur Schlusszugabe Go Down Fighting, beide aus dem Jahr 1973, wie ein Faden durchs Programm, der auch zu einer Band-Zeitreise wird.

Nichts von der Frische verloren

48 Jahre nach seiner ersten Aufnahme hat beispielsweise Morning Dew nichts von seiner Frische verloren. Es ist die Nummer, bei der das letzte verbliebene Gründungsmitglied von Nazareth, Pete Agnew, immer noch zeigen kann, welch flinke Finger er auch im fortgeschrittenen Alter am viersaitigen Bass hat. Ein anderes Highlight bildet das 1975 entstandene Changing Times, wenn Gitarrist Jimmy Murrison mit seiner Stratocaster und unzähligen Effekten aus seiner Fuzz-Box komplett die Bühnenregie übernimmt.

Fürs Hier und Jetzt finden sich in Kiel lediglich drei Songs aus dem im vergangenen Jahr erschienenen Album Tattooed On My Brain, der mittlerweile 24. Studioproduktion aus dem Hause Nazareth. Aber zum Beispiel Never Dance With The Devil unterstreicht, dass die Hardrock-Experten auch aktuell noch verstehen, großartige Stücke zu fabrizieren.

Und dann dürfen die großen Erfolge der Band natürlich auch nicht fehlen, allen voran die ursprünglich aus der Feder der Everly Brothers stammende Ballade Love Hurts, der weltweite Million-Seller in der Vita der Rock-Helden und an diesem Abend Titel Nummer 13. Und direkt mit dem ersten Akkord werden im Publikum unzählige Smartphones gezückt, um den Live-Moment festzuhalten. Genauso inbrünstig wie Sentance singen zugleich viele Besucher mit.

Kollektives Handclapping, zufriedene Gesichter

Sänger Sentance ist mit einer ausgezeichneten Rock-Röhre eines Shouters ausgestattet, was er unter anderem auch bereits bei der Schweizer Band Krokus beweisen durfte. Ärgerlich ist nur, wenn er diese Qualität so gar nicht zeigen kann, was in der „ Räucherei“ eindeutig am Mix der Tontechnik liegt. Anfangs moniert er dies auch bei mehreren Songs, ehe er sich seinem Schicksal an diesem Abend ergibt, dringt seine formidable Stimme doch einfach nicht gegen den Sound von Gitarre, Bass und Schlagzeug durch.

Und ein technisches Malheur erlebt außerdem Schlagzeuger Lee Agnew, Filius des Bassisten. Bereits nach wenigen Songs streikt sein Headset-Mikrofon. Sentance & Co. machen dennoch das Beste draus und halten die Stimmung hoch. Immer wieder folgt das Publikum dem Frontmann der Band beim kollektiven Handclapping, sodass man am Ende doch mehrheitlich in zufriedene Kieler Gesichter blicken kann.

Weitere Nachrichten aus der Kultur