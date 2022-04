Kieler Schauspiel-Premiere „Don Karlos“ wegen Corona-Fall verschoben

Kiel

Nach der Generalprobe, so Theatersprecherin Ulrike Eberle, habe sich der Hauptdarsteller in Schillers „Don Karlos“ mit leichten Krankheitssymptomen nach Hause geschleppt. Am Morgen der Premiere sei sein Corona-Test dann positiv gewesen.

„Da eine Umbesetzung der Titelrolle im Laufe dieses Tages unmöglich ist, kann die heutige Premiere also leider nicht stattfinden“, verkündete Eberle am 23. April. Auch die beiden Vorstellungen am Sonntag, 24., und Freitag, 29. April, müssten leider wegen der Quarantäneregelungen entfallen.

Theater Kiel: Verlegung der Premiere von „Don Carlos“ auf 8. Mai um 19 Uhr im Schauspielhaus

Der Vertrieb kontaktiere alle Kartenkäuferinnen und Kartenkäufer, denen jeweils eine Ersatzvorstellung im Mai oder Juni 2022 angeboten werde. Dies gelte auch für die Abonnentinnen und Abonnenten der betroffenen Vorstellungen. Man plane nun eine Verschiebung der Premiere auf Sonntag, den 8. Mai 2022, um 19 Uhr. „Das wäre ursprünglich die vierte Vorstellung gewesen – und bis dahin ist Tristan Steeg hoffentlich auch wieder fit.“