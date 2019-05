Kiel

Gänzlich furchtlos indes spendete das Publikum im voll besetzen Studio des Schauspielhauses großen Beifall.

Dunkelheit und Nebel empfangen die Zuschauer schon beim Einlass. Links und rechts am Bühnenrand stehen Gestalten. Eine Taschenlampe geht an, dann noch eine, immer mehr. Die Figuren tasten sich zur Bühnenmitte, schleichen umeinander herum. „Ist da jemand?“ flüstern ihre Stimmen. Schüchtern oder ängstlich oder panisch. Auf der Grundlage von zentralen Motiven aus E.T.A. Hoffmanns Schauer-Erzählung „Der Sandmann“ (1816) führen die jungen Akteure mit zum Teil starken Bildern die Vielgestaltigkeit des Phänomens Angst vor Augen. Was ist Angst eigentlich? Wovor hast du Angst? Was macht Angst mit uns?

Vieldeutiger Text in spielbarer Form

Traumatische Kindheitserinnerungen prägen Hoffmanns häufig analysierten und interpretierten Text. Er ist ausgesprochen vieldeutig und irritiert mit wechselnder Erzählweise und den Gegensätzen etwa von Innenwelt und Außenwelt, Selbst- und Fremdwahrnehmung oder Wahnsinn und Normalität. Die etwa dreiviertelstündigen Fassung des Jugendclubs hat das inhaltliche Wesen der Erzählung allerdings hervorragend herauspräpariert und in eine spielbare Form gegossen.

Bis die Angst zerrieselt

Nathanael hat Angst vor dem Sandmann. Denn der streut Kindern, die nicht schlafen wollen, Sand in die Augen, um sie ihnen anschließend aus dem Kopf zu reißen. Ein schrecklicher Gedanke, der Nathanael nicht mehr loslässt. Der Albtraum treibt ihn in unheimlich-bizarre Begegnungen mit lebendig-tanzenden Automaten-Puppen oder einem mysteriösen Händler von verzauberten Wettergläsern. Am Ende allerdings (anders als im Buch) zerrieselt die Angst wie der feinen Sand, der auf der Bühne von vielen Händen rauschend und kratzend durchfurcht wird. „Ist weg“, klingt es durch den Raum.