Der 27-jährige Profimusiker aus Kiel kann dafür aus seinem umfangreichen Repertoire fischen, das rund 100 Cover-Songs enthält. Sechs seiner Favoriten hat er ausgewählt, darunter "Wicked Game" von Chris Isaak, "New Shoes" von Paolo Nutini und "The Wanderer" von Dion.

Das ist die KN-Bühne Die KN-Bühne lädt täglich auf KN-online zur Vorstellung und bietet den vom Veranstaltungsverbot der Corona-Krise schwer betroffenen freien Künstlern eine Plattform. Spenden für die Künstler sind erwünscht: auf dem Spendenkonto „KN hilft e.V.“ bei der Förde Sparkasse (Konto DE05 2105 0170 1400 2620 00). Die Spenden werden wöchentlich unter den auftretenden Künstlern aufgeteilt.

Vor sechs Jahren bei " The Voice of Germany "

2014 ging Feldmann bei der TV-Casting-Show „ The Voice of Germany“ an den Start, kam aber über die Vorrunde nicht hinaus. Sein Geld verdient er mit Konzerten in Kneipen oder auf Geburtstagen, doch wie so vielen Musikern sind auch für ihn die Termine auf lange Sicht weggebrochen.

