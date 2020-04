Kiel

Präsentiert hat Widereck sein Debütalbum mit seiner Band vor rund anderthalb Monaten live in der Kieler Lille-Brauerei. Da durfte das 300-köpfige Publikum noch dicht an dicht stehen – gar nicht so lange und in diesen von Corona dominierten Zeiten gefühlt dann doch irgendwie schon ewig her.

Lob für die KN-Aktion

„Großartig, dass Ihr so schnell solch eine tolle Aktion für Künstler gestartet habt!“, mailte der 35-Jährige jüngst an unsere Zeitung. „Schön zu sehen, dass Kieler in diesen Zeiten zueinander stehen und so schöne Projekte starten!“ Da er in seinem Freundeskreis viele Musiker habe, die um ihre Existenz bangen müssten, weil die Aufträge und damit auch die Einnahmen ausbleiben, möchte Widereck etwaige Spenden, die an ihn nach seinem Auftritt überwiesen werden, an bedürftige Künstler weiterreichen und daher im Spendentopf der KN-Bühne lassen. „Ich bin – im Gegensatz zu unendlich vielen Musikern im Land – in der glücklichen Lage, nicht auf die Einnahmen aus Konzerten angewiesen zu sein, da ich neben der Musik noch einen Job habe, der mir mein Einkommen sichert“, schreibt Widereck, Personalleiter bei einem Kieler Software-Start-up.