Am Freitag ab 20 Uhr steht der Singer-Songwriter Brendan Lewes auf der KN-Bühne. Der 30-jährige Sänger und Gitarrist lebt seit fünf Jahren in Kiel. In der Kundenhalle der Kieler Nachrichten spielt er in Corona-Zeiten Songs von seiner neuen EP "A Little Less High", ältere Tracks und zwei Coversongs.