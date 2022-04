Kiel

Die 60 habe er noch kaum zur Kenntnis genommen. „Auf jeden Fall nicht abgewehrt“, sagt Helge Timmerberg. Aber die 70? Was ihn da am 13. Februar erwischte, das war keine Kleinigkeit für den reiselustigen Journalisten, der vom Lokalredakteur in Bielefeld zum Mitarbeiter unter anderem von Zeitschriften wie Stern, Spiegel, Playboy und Bunte avancierte. „Das hat wohl etwas mit der Magie der Zahl zu tun“, sagt Timmerberg und nimmt einen großen Schluck aus seinem Glas, dessen goldgelber Inhalt auf Weißwein schließen lässt.

Weil er seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Reisen, wegen Corona in letzter Zeit nicht ungestört nachgehen konnte, hat der Schriftsteller ein Buch über diese ganz andere Reise geschrieben. „Lecko Mio – Siebzig werden“ heißt es. Um daraus zu lesen, war der nachgefragte Gast populärer Fernseh-Talk-Shows ins Kieler Studio-Kino gekommen.

Wie einer schnoddrig unterhaltsam über das Alter nachdenkt

Das Buch ist keine Biografie, vielmehr denkt der Autor in 22 Kapiteln über die großen und kleinen Fragen des Lebens und Alterns nach – mal tiefsinnig, meist jedoch auf sehr lockere, gewohnt schnoddrige und höchst unterhaltsame Weise.

Das Vorlesen steht im Studio-Kino nicht unbedingt auf Timmerbergs Plan. Er zieht es vor zu erzählen und gerät beim weitschweifigen Fabulieren vom Hölzchen aufs Stöckchen. Neulich sei er in Kalifornien gewesen, erzählt er und stutzt: „Neulich? Das ist drei Jahre her. Auch so eine Alterssache!“ Als bekennender Kiffer berichtet er von paradiesischen Zuständen im Sonnenstaat, in dem es Cannabis-Apotheken mit fantastischer Auswahl und beratendem Fachpersonal gebe. „Wenn es das in Europa gäbe, wäre das mein Job!“

Helge Timmerberg und diese Alterssache

Von Kalifornien geht es nach Japan zu einem fürchterlichen Besäufnis mit einem Mitglied der Yakusa, der dortigen Mafia, von dort weiter zu einem Teufelchen, das alles für seinen Besitzer erledigt, was dieser ihm täglich auf die To-do-Liste schreibt. Für den Kiffer in ihm, der alles Anstehende gern auf morgen verschiebe, sei so ein Teufelchen nützlich, erzählt Timmerberg und erklärt: „Das Teufelchen ist das Gehirn. Wenn es etwas zu tun hat, ist alles gut. Das heißt, wenn ich schreibe, ist alles gut. Wenn nicht, mache ich nur Blödsinn.“ Warum er das jetzt gerade erzählt habe, wisse er nicht so genau – wieder so eine Alterssache.

Ach so: Weil er trotz coronabedingter Reisepausen unbedingt wieder etwas zu tun haben wollte, habe er dieses Buch geschrieben, aus dem er nach gut einer Stunde tatsächlich Kostproben zum Besten gibt, darunter kluge, satirisch aufbereitete Beobachtungen zum Generationenkonflikt und Schnipsel aus dem Kapitel „Bauch, Beine, Po“ – eine schonungslos lustige Betrachtung alters- und gewichtsbedingter körperlicher Veränderungen. Es wurde ein langer Abend.

Helge Timmerberg: Lecko mio – siebzig werden. Piper Verlag, 192 Seiten, 20 Euro