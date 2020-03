Corona: Komödianten starten Theater-Notdienst

Kiel

Für das Theater Kiel, das, wie seit Dienstag auch das Landestheater und das Theater Lübeck, seine Probenarbeit einstellen musste, hat Intendant Daniel Karasek in absehbarer Zeit Ähnliches im Sinn. Man wolle im Netz präsent sein mit kleinen theatralen Einwürfen, um das Publikum gar nicht erst zu entwöhnen.

Markus Dentler hat viele Gedichte im Kopf

Markus Dentler hat sich kurzerhand seines umfangreichen, seit Schulzeiten im Kopf abgespeicherten Gedichtrepertoires besonnen. Er versichert: „Wir spielen immer und überall, jetzt bleibt uns immerhin noch das Internet“. Schauspieler seines Theaters präsentieren über die Homepage www.komoedianten.com, auf Facebook und Instagram kurze Videos mit Liedern, Texten oder Szenen aus der Weltliteratur – „was uns bewegt“. Der Theaterdirektor: „Nach 35 Jahren kann das Publikum doch ohne uns nicht leben“.

Theater frei Haus Komödianten-Theater-Notdienst: Denn ganz ohne Theater geht es nicht. Laden sie ihre Freunde ins Theater ein, teilen Sie diesen Beitrag Gepostet von Theater Die Komödianten am Montag, 16. März 2020

Klar, dass Dentler damit ein wenig Ablenkung vom derzeit zunehmend trostlosen Alltag bieten und Optimismus verbreiten will. Das komme gut an, wie Feedback aus Los Angeles wie Moskau, sogar aus Sibirien zeige. Und schon es geht’s ans Werk für das nächste Video – mit Versen von Goethe.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Corona: Öffentliche Theater dürfen nicht mehr proben

Der verhaltene Optimismus, den Intendant Daniel Karasek vor sechs Tagen noch für sein Kieler Theater verbreitet hat, ist seit der totalen Schließung seines Hauses hörbar gedämpft. Bisher sind Vorstellungen bis zum 19. April 2020 gestrichen. Irgendwann, weiß er, sind die Premieren nun nicht mehr aufzuholen, wie zunächst geplant. Man muss jetzt viel Geduld haben und hoffen, „dass wir im Frühsommer noch mal durchstarten können“. Er ist vorsichtig geworden, was weitere Prognosen angeht. Zugleich spürt er, dass er auf Verständnis beim Publikum setzen kann.

Auch Peter Grisebach, geschäftsführender Generalintendant des Landestheaters SH, musste für den Probenbetrieb am Dienstag die Reißleine ziehen: „Wir arbeiten zu eng miteinander, das hilft alles nichts“. Vorerst bis zum 31. März läuft auch beim Landestheater gar nichts mehr, unabhängig davon, dass es unter den knapp 400 Mitarbeitern glücklicherweise keinen bestätigten Corona-Verdachtsfall gebe. „Aber wir sind nicht immun“. Und auch wenn die nächsten beiden Premieren im Schauspiel schon sehr weitgehend vorbereitet seien, werde es schwierig sein, den Spielbetrieb ab wann auch immer entsprechend umzustellen.

Wöchentlich 100.000 Euro Einnahmeverluste wegen Corona

Wöchentlich gingen seinem Theater zwischen 80.000 und 100.000 Euro an Karteneinnahmen verloren, schätzt Grisebach. Sein Lübecker Kollege Christian Schwandt spricht ebenfalls von rund 100.000 Euro Einnahmeverlusten pro Woche. Wie Grisebach sieht er die Probleme, die sich durch die Zwangspause für freiberufliche Künstler ergeben: „Wir werden versuchen, hier vernünftige Lösungen zu finden“, kündigt Schwandt an – im Wissen, dass die öffentliche Förderung seines Hauses dafür vergleichsweise guten Rückhalt bietet. Theater bedeute soziale Kontakte pur, und „da sind wir besonders stark betroffen“, hadert der geschäftsführende Theaterdirektor, auch wenn es andere Einrichtungen womöglich noch härter treffe werde. Sein Motto heißt jetzt „keep calm und carry on“: „Wir sind in Warteposition“.

Schwandt hat wegen der Corona-Krise bereits die Premieren von „L’ Africaine“ (Meyerbeer/van Schoor) und der konzertanten Zemlinsky-Oper „Der Kreidekreis“ gestrichen, weil die Probenzeit voll in die Sperrzeit gefallen wäre. „Aber wir haben viel gutes Repertoire in der Hinterhand, da werden wir unser Publikum zurückgewinnen“, gibt er sich trotz allem optimistisch. Schwandt wie Peter Grisebach hätten sich zum Spielzeitende sicherlich einen reibungsloseren Abschied von ihren Bühnen gewünscht...

Mehr Kultur aus der Region hier