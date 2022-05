Kieler Treffen auf Augenhöhe: Judith Kuckart und Peter Stamm

Kiel

Als Autorenkollegen kennen sie sich seit Jahren, darüber hinaus sind Judith Kuckart und Peter Stamm einander freundschaftlich verbunden. „Peter ist einer der wenigen, mit dem ich über meine Texte spreche“, sagt Kuckart.

Das sei eine „ziemlich intime Geschichte“, schließlich könnten Ideen im Gespräch ja „leicht zerbröseln.“ In der Literaturhaus-Reihe „Literarische Duette“ stellten sie nicht nur einander, sondern auch ihre aktuelle Romane vor – ein interessantes Treffen auf Augenhöhe.

Peter Stamm: neuer Roman „Das Archiv der Gefühle“

Im Herbst 2021 erschien „Das Archiv der Gefühle“ von Peter Stamm. Der namenlose Protagonist ist ein Sonderling. Der Archivar in einem großen Zeitungsverlag war im digitalen Zeitalter für den Verlag genauso überflüssig geworden wie das Archiv aus Papier. Nach seiner Entlassung durfte er die Aktenberge mit nach Hause nehmen, wo er fortan die Ordnung der Papiere - und seiner Welt - wieder herstellt. „Peter Stamm zu lesen, ist für mich, wie das Schauen von Filmen“, sagt Judith Kuckart. „Am Ende ist nicht die Handlung wichtig, sondern das Gefühl.“

Eine Handlung gibt es indes selbstverständlich, das Buch erzählt unter anderem von der vergeblichen Liebe des Protagonisten zu Franziska, einer Mitschülerin, die ihn in Gedanken bis heute begleitet. Am Ende scheint sich die Liebe doch noch zu erfüllen – oder nicht? Bei Stamm weiß man es nie so ganz genau. Das ideale Buch sei für ihn ein Roman ganz ohne Handlung, soll er einmal gesagt haben. Stamm lächelt verschmitzt und relativiert das Zitat. „Interessant ist der Weg dorthin. Ideal ist die Reduktion nach dem Motto: so wenig Handlung wie möglich – aber genug.“

Judith Kuckart: neuer Roman „Café der Unsichtbaren“

Der neue Roman von Judith Kuckart heißt „Café der Unsichtbaren“. Erzählt wird er von sieben Personen (treuen Kuckart-Lesern aus ihrem Erzählkosmos bekannt), die an Feiertagen Nachtdienst am Sorgentelefon schieben. Die Autorin hat diese Aufgabe selbst vier Jahre lang erfüllt, eine Weile ist das jetzt her. „Ich hatte bis dahin ein gutes Leben und wollte etwas zurückgeben“, sagt sie. Und ergänzt, dass sie während dieser Arbeit in Abgründe geschaut hat, die sie sich vorher nicht hätte ausmalen können.

Dazu passt eine Einschätzung von Peter Stamm. „Das erste Wort, das mir zu Judith einfällt, ist Haltung.“ Was auch damit zusammenhängen könnte, dass sie in ihrem ersten Beruf Balletttänzerin gewesen sei. Judith Kuckart stimmt zu. Die Geschichten, die sie am Sorgentelefon gehört hat, hätten sie tief berührt. „Vieles ist miteinander verbunden“, ist sie überzeugt. „Wenn einen Dinge an selbst Erlebtes erinnern, erlebt man sie noch einmal.“

