Kiel

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage kann nach dem Stufenplan des Landes im Moment nur mit 1000 statt 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Freilichtbühne Krusenkoppel geplant werden. Darum, so heißt es von der Stadt, werden die ursprünglich für 2020 vorgesehenen und fast ausverkauften Konzerte von Element of Crime und Konstantin Wecker (der 2021 beim SHMF zu Gast ist) erneut um ein Jahr auf die Kieler Woche 2022 verschoben.

Klaus Lage statt Element of Crime

Zugleich wird „hochkarätiger Ersatz“ versprochen: Am Sonntag, 5. September, steht Deutschrocker Klaus Lage auf der „gewaltig leise“-Bühne. Am Sonntag, 12. September, präsentiert Schauspieler Dirk Schäfer den musikalisch-literarischen Abend „Hinter den Wölfen“.

Erik Cohen unterstützt TV Smith

Das Londoner Punk-Urgestein TV Smith muss bei seinem Auftritt am Freitag, 10. September, auf die Unterstützung der australischen Band The Rumjacks verzichten. Dafür springt der Kieler Songwriter Erik Cohen ein. Kurt Krömer, Anna Depenbusch, Gütz Alsmann, Maybebopc, Gustav Peter Wöhler und Die Thalbachs treten wie geplant auf.

Vorverkauf startet am 21. Juni

Am Montag, 21. Juni, beginnt der Vorverkauf für „gewaltig leise“ 2021. Während die Auftritte von Kurt Krömer und Maybebop bereits ausverkauft sind, gibt es für einige der Konzertabende auf der Freilichtbühne nur noch Restkarten. Denn gekaufte Karten für die ursprünglich geplanten Konzerte 2020 behalten ihre Gültigkeit.

Die Tickets kosten im Vorverkauf jeweils 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr (Abendkasse: 20 Euro) und sind in der Kundenhalle der Kieler Nachrichten, am Infotresen von Kulturforum und Stadtgalerie im Neuen Rathaus, bei der Tourist-Information Kiel, bei der Konzertkasse Streiber und am Ticket-Center des Citti-Markts zu bekommen, sowie über www.kn-tickets.de und www.eventim.de.

