Was Livemusik betrifft, soll es bei der Kieler Woche 2022 wieder in die Vollen gehen. Klar ist mittlerweile: Nicht alle Bühnen werden an den bekannten Plätzen stehen. Und während sich einige Veranstalter noch bedeckt halten, welche Bands kommen, sagen andere schon, wer auftreten wird.