Kiel

Die aktuellen Corona-Regeln des Landes machen es möglich: Bei der Kieler-Woche-Konzertreihe „Gewaltig leise“ vom 18. bis 26. Juni kann nun wieder mehr Publikum dabei sein. Für viele der insgesamt neun Shows wurden die Tickets zuletzt allmählich knapp, einige waren – und sind – bereits ausverkauft. Die frischen Karten gibt es ab Montag, 2. Mai, um 9 Uhr.

Große Nachfrage schon 2020: Element of Crime bleibt ausverkauft

Komplett ausverkauft bleibt mit 2000 Gästen das Konzert der Band Element of Crime auf der Freilichtbühne Krusenkoppel. „Das ist ein Konzert, das wir schon seit 2020 mitschleppen“, erklärt Arne Ivers, Pressereferent der Stadt Kiel. „Dann wurden die Konzerte von Element of Crime und Konstantin Wecker 2021 nicht noch einmal neu aufgenommen, weil da schon so viele Karten verkauft waren, dass es mit dem Kontingent vom letzten Jahr nicht mehr gepasst hätte.“

Nur noch 50 Restkarten sind jetzt für den Auftritt von Liedermacher Konstantin Wecker und Band zu haben. „Da gibt es aber auch noch Karten am Tresen der Stadtgalerie“, berichtet „Gewaltig-leise“-Organisator Andreas Weber.

Lesen Sie auch Kieler Woche soll 2022 „kraftvoller und größer als je zuvor“ gefeiert werden

Auch für Singer-Songwriter Danger Dan, die Rockband Tocotronic und das A-cappella-Quintett Basta hatte es zwischenzeitlich keine Karten mehr gegeben. „Da sind jetzt jeweils 200 Karten neu rausgegangen“, sagt Weber. „Ich bin gerade dabei, die ganzen Vorverkaufskarten aufzustocken.“ Knapp 1300 Karten seien mittlerweile für Danger Dan verkauft, rund 1000 für Tocotronic. Sehr gut laufe es auch bei Sänger und Schauspieler Axel Prahl und Band.

Deutlich luftiger sieht’s etwa beim Friedrich Lichtenstein Trio um den singenden Vollbartträger mit der sonoren Stimme aus, da sei mit „erst 180 Karten noch einiges drin“, so Weber. Aus jetziger Sicht könne bei den Konzerten auf der Krusenkoppel wieder auf volle Kapazität gegangen werden. „Das sieht momentan alles sehr gut aus, auf jeden Fall.“

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Tickets kosten im Vorverkauf zwischen 15 und 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr (Abendkasse: 20 bis 30 Euro). Erhältlich sind sie am Infotresen von Kulturforum und Stadtgalerie im Neuen Rathaus (Andreas-Gayk-Straße 31) im Welcome Center Kieler Förde (Stresemannplatz 1-3), im KN Media Store (Fleethörn 1-7) und am Ticket-Center des Citti-Markts. Bundesweit sind die Eintrittskarten über www.eventim.de erhältlich.