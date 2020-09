Kiel

Alle 50 Plätze sind belegt zwischen den nüchternen Betonwänden, was kein Wunder ist angesichts der Prominenz und der Beliebtheit des sympathisch locker wirkenden Lockenkopfs. Schulte hat zwei Musiker dabei, Nando Schäfer an den Drums und Florian Lippert an den Keyboards, und in dieser Triobesetzung treten sie nun schon eine Weile vor kleinerem Publikum auf, nachdem Schultes Tour corona-bedingt um zwei Jahre verschoben wurde.

Anfangs viel zu viel Bass

Eingangs ist der Sound deutlich überdimensioniert für den kleinen Raum, vor allem der Subwoofer auf dem Betonboden lässt Bass-Drum und Bässe vom Keyboard unmittelbar in den Schädelknochen vibrieren. Beim dritten Song hat der Tonmann nachgeregelt, das Dröhnen erdrückt jetzt nicht mehr den Rest, aber es begleitet das Konzert dann doch bis zum Schluss – bis auf eine Ausnahme, als Schulte als erste Zugabe solo zur Akustikgitarre die Ballade „Holding Back The Fire“ singt. Einer der stärksten Momente – stimmlich intensiv, enorme Bühnenpräsenz, die Gitarrenarbeit exzellent.

Schultes Rückblick auf den Lockdown

„Es ist wunderbar, hier auf der Bühne stehen zu können“, freut sich Schulte. Es sei anders als sonst, aber sehr besonders, „Man muss sich anpassen. Ich bin froh, dass es überhaupt ’ne Bühne gibt auf der Kieler Woche.“ Schulte erzählt dem Publikum – viele filmen während des Konzerts fleißig mit und machen Fotos – von seinen geplanten 30 Festival-Terminen, die Corona auf dem Gewissen habe, von den Autokino-Konzerten dann als „Lichtblick am Horizont, ein Stück weiter der Normalität entgegen“. Viele Songs seien ihm nicht eingefallen in dieser schwierigen Phase, „keine produktive Zeit, keine Inspiration, keine Emotion“. Aber erst vor einem Monat habe er „For A Second“ geschrieben, über das Kennenlernen seiner Frau und ihm, und der Uptempo-Popsong lässt im Publikum die Füße wippen.

Neue Songs und alte Hits

Recht neu ist auch das nicht minder eingängige „Wrong Direction“, das Schulte mit Ilse DeLange (The Common Linnets) im Duett für deren neues Album aufgenommen hat. Das schmissige „All I Need“ von Schultes frischem Album „Highs & Lows“ zählt ebenfalls zum Set auf der „Secret Stage“, mit der Bass-Drum wuchtig auf die Eins. Für sich wiederentdeckt („lange nicht gespielt“) hat Schulte die Ballade „Falling Apart“, lässt mit „You Said You’d Grow Old With Me“ gleich die nächste folgen und – selbstredend unverzichtbar – „You Let Me Walk Alone“, jene hochemotionale Ballade, die ihm vor zwei Jahren beim „ Eurovision Song Contest“ in Lissabon den vierten Platz bescherte. An das Festival erinnert sich Michael Schulte auch an diesem Abend noch mal. „Etwas Besonderes“ sei das gewesen, von „enormer Bedeutung“, eine „krasse Freude“, ein „verrücktes Abenteuer“.

Begeisterung nur mit Handbremse

„Es macht richtig Spaß mit euch“, stellt Schulte mittendrin fest, und ihm offenbar auch, denn der Singer-/Songwriter hängt sich da auf der kleinen Bühne rein wie vor einer Riesenmenge an der Hörn. „Könnt ihr so laut werden, als stünden 5000 vor der RSH-Bühne?“, fordert er sein übersichtliches Publikum heraus. „Kriegt ihr das hin? 1, 2, 3 ...!“ und die Leute rasten aus, johlen, klatschen, stampfen. Prompt mahnt die Stimme des Aufnahmeleiters aus dem Off, dass dürfe er nicht wegen Corona. Ein verhaltenes „Oh!“ kommt über Schultes Lippen – wie er selbst schon sagte: anders als sonst, aber sehr besonders.

Zu Scherzen aufgelegt

Zugewandtes Publikum, entspannter Star, die Stimmung ist locker und Schulte zu Scherzen aufgelegt. Krass sei es, wie viele Coversongs aus den 90ern es gerade gebe, erzählt er und überlegt: „Was wurde noch nicht gecovert? Lou Bega?“ Lippert spielt auf dem Keyboard „Macarena“ von Los Del Rio an, Schulte knödelt raspelrau den Refrain („Also, ich hab’ Gänsehaut!“). Der Hit sollte sich dann als Running Gag durch Programm ziehen. Auch am Schluss des reich beklatschten Konzerts albern die Drei noch ein bisschen herum. Da es kein Backstage gebe, sollten sich jetzt zur Zugabe einfach alle vorstellen, dass sie ihn nicht sehen können, sagt Schulte. „Wir könnten uns alle hinlegen“, schlägt Lippert vor. Schulte tut dann so, als käme er eine Treppe rauf. „Vielen Dank“, sagt er in den Applaus hinein. „Ich war gerade backstage, ist ein ganz schönes Backstage, da steht ein Kicker. Und Billard gibt’s auch.“