Heiße es doch darin "Ayo, I'm tired of using technology", und er habe während des Lockdowns auch bald die Nase voll gehabt vom Streaming und von virtuellen Meetings, verriet Milow den gut 50 Gästen vor sich, dazu denen draußen auf den Kieler-Woche-Kinoarrealen und jenen, die das Konzert im Internet verfolgten. Dann spielte und sang er den Song zusammen mit Tom Vanstiphout, der dafür wieder die Akustikgitarre gegen die schimmernde Dobro getauscht hatte, der Mixer packt noch ordentlich Echo auf die Stimme, das Publikum klatscht im Takt - und fast ist sie vorstellbar, die große Bühne.

"I'm so happy to be back at Kieler Woche", hatte Milow zuvor erzählt, der bei seinen Ansagen manchmal auch ins Deutsche springt - er habe in Kiel übrigens gerade ein neues Wort gelernt: Lampenfieber, "klingt ein bisschen wie Justin Bieber". Tom kennt jetzt das Wort "Segelkino". Jüngst habe er den Anruf gekriegt, ob er Zeit habe, auf der Kieler Woche zu spielen, erzählt Milow. "Kein Problem dieses Jahr. So viel Zeit ...!"

Harmonische Duette lassen Lieder leuchten

Milows klare Stimme und die nicht minder starke von Vanstiphout vereinen sich immer wieder zu kraftvollen, harmonischen Duetten, lassen so die meist im gefälligen Folk-Pop gleitenden Songs wie "Nobody Needs You Like I Do", "Against The Tide", "She", "Houdini" oder "Little In The Middle" leuchten. Seine neue Single, das im Motown-Beat swingende "Whatever It Takes", bringt hier etliche Füße zum Wippen - er habe während des Lockdowns viele neue Songs geschrieben, erzählt Milow, der sich zwischen den Liedern immer wieder als humorvoller Storyteller erweist.

Drei Lieder als Zugaben

Sie ehren Bob Marley (Milow: "one of the best artists ever") mit einer soften Version von "Redemption Song", bei "Lay Your Worry Down" überlässt Milow kurz Vanstiphout allein das Feld, damit der Kollege stimmlich mal solo glänzen kann. Der Sound ist prima, sauber gemixt. Nach einem ausgewachsenen Set mit 15 Songs verlangt das Publikum vehement nach mehr. Milow hält im Off kurz Rücksprache, sie dürfen noch. Erst singt Milow allein die Ballade "Born In The Eighties", für die nächste Ballade "Burning Bridges" stößt dann Tom wieder dazu und dann verabschieden sich beide mit "Weiße Tauben" - mehr als achtbar auf Deutsch gesungen - "von meinem Freund Johannes Oerding".