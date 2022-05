Kiel

Paukenschlag im Kieler Opernhaus: Der Dirigent Benjamin Reiners, mit großem Elan vor Corona gestartet und als temperamentvoller Motivator am Pult längst hoch geschätzt, will seinen noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrag als Generalmusikdirektor am Theater Kiel nicht verlängern. Darüber informierte er die Verwaltungsratsvorsitzende, Kulturdezernentin Renate Treutel, und die Mitglieder des Verwaltungsrats.

Er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte Reiners, der sein Amt seit August 2019 ausübt. „Die Besonderheit der Kieler Position als Mitglied des Theatervorstands liegt neben der künstlerischen Arbeit in sehr umfangreichen administrativen und organisatorischen Aufgaben“, so Benjamin Reiners. „Ich bin sehr dankbar für die in diesem Bereich gesammelten Erfahrungen, wünsche mir für meine berufliche Zukunft allerdings wieder eine stärkere Fokussierung und Konzentration auf die Musik und künstlerische Tätigkeiten.“

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Kulturdezernentin Renate Treutel, der Verwaltungsrat der Theater Kiel AöR sowie Generalintendant Daniel Karasek und der Kaufmännische Direktor Roland Schneider bedauern diese Entscheidung erklärtermaßen sehr. „Für das Theater Kiel und vor allem für die klassikbegeisterten Kielerinnen und Kieler sowie ihre Gäste hätten wir uns gern eine weitere Zusammenarbeit mit Benjamin Reiners als Generalmusikdirektor gewünscht, denn seine Experimentierfreunde und sein Engagement sind neben seiner Professionalität begeisternd“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

GMD Reiners geht 2024: Bedauern im Rathaus und in der Theaterleitung

„In unserem sanierten Konzertsaal hätten wir ihn gern erleben wollen. Schade, dass es nun anders kommt. Noch aber haben wir zwei Jahre mit ihm gemeinsam vor uns. Und darauf freue ich mich“, so Kämpfer weiter.

Kulturdezernentin Renate Treutel fügt hinzu: „Wir sind traurig über diese Entscheidung, denn mit unserem dynamischen Benjamin Reiners arbeiten wir sehr gern zusammen.“ Sie blickt dennoch zuversichtlich voraus: Man sei sich sicher, dass man mit einem „sehr gut aufgestellten Fünf-Sparten-Theater, einem erstklassigen Philharmonischen Orchester, mit einem Werkzentrum und Sanierungen zur Verbesserung der Arbeits- und Probenbedingungen und einem neuen Konzertsaal eine würdige Nachfolge nach Kiel locken“ könne.

Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners. Quelle: Ulf Dahl

Generalintendant Daniel Karasek und der Kaufmännischer Direktor Roland Schneider schätzen ihren Vorstandskollegen sehr. „Mit Benjamin Reiners Entscheidung, den Vertrag über die Laufzeit nicht zu verlängern, verlieren wir einen sehr wertvollen, konstruktiven, einfallsreichen Kollegen, verstehen jedoch auch seinen Wunsch, sich ab 2024 neuen künstlerischen Herausforderungen stellen zu wollen.“

GMD Reiners verspricht: Volle Energie bis Sommer 2024

Benjamin Reiners, der Anfang Juni eine Serie von Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ an der Oper Frankfurt dirigiert, betont: „Selbstverständlich werde ich in den verbleibenden zwei Jahren weiterhin allen Aufgaben mit größtmöglichem Engagement und voller Energie nachkommen.“ Er dankte für Zusammenarbeit und Vertrauen. Er sei stolz auf alles, was man bereits erreicht habe, und freue sich auf die weitere gemeinsame Zeit.

Außergewöhnlich ist ein Weggang bereits nach fünf Jahren keineswegs. Auch die Kieler Nachkriegs-GMDs Gerhard Mandl, Hans Zender, Klaus Tennstedt, Walter Gillesen, Klaus Weise oder Walter E. Gugerbauer waren nicht länger im Amt. Ob Reiners nun noch die Wiedereröffnung des renovierten Konzertsaals am Kieler Schloss leiten kann, hängt davon ab, ob tatsächlich die geplante Fertigstellung im Frühsommer 2024 gelingt.