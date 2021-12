Kiel

„Ich freue mich enorm auf das Programm, weil es so abwechslungsreich ist“, schwärmt Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners. Bevor er in einem Jahr, wenn hoffentlich die Chöre ungebremst von Corona-Auflagen singen dürfen, erstmals Beethovens „Neunte“ dirigiert, hat er gemeinsam mit Konzertdramaturgin Waltraut Lach ein besonderes Projekt für das Neujahrskonzert aufgelegt.

Die Konzertfans durften wählen, was die Kieler Philharmoniker am 1. Januar um 18 Uhr in der „Philharmonie in der Wunderino-Arena“ spielen sollen. In amüsanten Kategorien wie „Antipasti“, „Rosige Aussichten“ oder „Operette sich wer kann“ standen ganz unterschiedliche Werke oder Sätze in Aussicht. Es singen Vigdis Unsgård, Sopran, und Mirko Roschkowski, Tenor.

Der Dirigent zeigt sich beeindruckt von der „fachkundigen Wahl“ seines philharmonischen Publikums: „Es sind nämlich keineswegs die naheliegend populären Stücke, die offenkundigen Highlights geworden, wie man vielleicht meinen könnte.“ Wenn Mozarts intime „Rosenarie“ gegenüber Effektvollem wie der Gounodschen „Juwelenarie“ oder Betörendem wie dem „Vilja Lied“ aus Lehárs „Lustiger Witwe“ bevorzugt werde („haushoch ...!“) oder der zweite Satz aus Mendelssohns „Schottischer“ gegenüber der „Kleinen Nachtmusik“ oder der Griegschen „Morgenstimmung“, dann zeuge das von Kennerschaft.

Neujahrskonzert der Kieler Philharmoniker: Überraschungen programmiert

Mehr werde noch nicht verraten: „Es wird noch die eine oder andere Überraschung geben. Wir haben zum Beispiel einen der prominentesten Kieler als ‚Promi’-Dirigent dabei“, so Reiners. Froh ist er über die rege Beteiligung bei dieser besonderen Art der Volksbefragung: 230 Antworten trudelten online oder per Post ein. Jetzt gehe hoffentlich noch was beim Vorverkauf oder spontan für den von ihm und Jörg Sabrowski moderierten Auftakt ins Neue Jahr. Die präparierte Wunderino-Arena darf mit Lüftung und Größe ja auch in der Pandemie-Schutzfrage zu den eher unproblematischen Räumlichkeiten gezählt werden. 999 Plätze stehen unter Corona-Auflagen maximal zur Verfügung.

Kiels GMD bei der Probe im Festsaal des Kieler Schlosses. Quelle: Björn Schaller

Der Dirigent kommt gerade vom Berliner Gendarmenmarkt zurück, wo er als Gast am Pult des Konzerthausorchesters debütiert hat. Chefdirigent ist dort bekanntlich Christoph Eschenbach und Intendant Sebastian Nordmann ein gebürtiger Kieler. Eine sehr schöne Erfahrung, atmosphärisch sehr nett in der künstlerischen Zusammenarbeit sei das gewesen. Reiners leitete Saint-Saens’ „Karneval der Tiere“ – morgens für Kinder in der Loriot-Fassung, abends dann mit dem hintergründigen Text von Roger Willemsen. In beiden Fällen sei die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Katja Riemann erfreulich gewesen: „eine auch jenseits des Podiums sehr sympathische und beeindruckend vielschichtige Persönlichkeit“, so Reiners.

Apropos Neujahrskonzert: In Lübeck lässt es sich GMD Stefan Vladar zur selben Zeit in der Musik- und Kongresshalle nicht nehmen, ein klassischeres Walzerprogramm aufzulegen: „Wenn man aus Wien kommt, wächst man mit dieser Musik auf ...“ Werke der Familie Strauß werden durch Schmankerl von Franz Lehár, Otto Nicolai oder Robert Stolz ergänzt. Der Wahl-Wiener Bo Skovhus, seit 30 Jahren Liedpartner des Pianisten Vladar, ist der Bariton-Stargast.

Sinfonische Neujahrskonzerte in Schleswig-Holstein Die Kieler Philharmoniker treten am 1. Januar um 18 Uhr in der Philharmonie in der Wunderino Arena mit ihrem Neujahrskonzert auf. 2G-Tickets für Geimpfte und Genesene, jeweils mit Maske, gibt es im Vorverkauf bei den Musikfreunden (www.musikfreunde-kiel.de, Tel. 0431/14 901 24) oder den Theaterkassen (www.theater-kiel.de, Tel. 0431/901 901). Die Lübecker Philharmoniker sind ebenfalls am 1. Januar um 18 Uhr in der Musik- und Kongresshalle der Hansestadt aktiv. Restkarten über www.theaterluebeck.de und Tel. 0451/399 600. Das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester spielt sein Neujahrskonzert (www.sh-landestheater.de) am 1. Januar um 19 Uhr im Theater Flensburg, am 2. Januar um 19 Uhr im Theater Rendsburg (Tel. 04331/23447), am 7. Januar um 20 Uhr im Theater Heide, am 8. Januar um 19.30 Uhr im Theater Itzehoe sowie am 9. Januar noch einmal um 16 Uhr im Theater Flensburg.

Am Landestheater Schleswig-Holstein beginnt unter der Leitung von Kapellmeister Ingo Martin Stadtmüller am Neujahrstag um 19 Uhr in Flensburg eine kleine Serie von Konzert-„Feuerwerken“ mit Rendsburg (2. Januar, 19 Uhr), Heide und Itzehoe. Das dortige Programm dreht sich um romantische Sinfonik von Mendelssohn, Tschaikowsky, Elgar oder Brahms.