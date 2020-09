Kiel

Der Koreaner Dongyoung Lee wurde damit offiziell Nachfolger von Maximilian Lohse. Nun eröffnet er als Solist die – wegen der coronabedingt begrenzten Kapazität im Kieler Schloss – gleich vierfach angebotenen Philharmonischen Konzerte zu Saisonbeginn.

Jeder Ton wertvoll: Beethovens F-Dur-Romanze

Spielen wird Lee eine der Beethoven-Romanzen: „Ein an sich reizvolles Stück mit einer feinen, schönen Melodie, offen und klar. Für den Solo-Geiger ist es aber eher unangenehm und undankbar, denn es ist immer die allerschwierigste Aufgabe, mit dem Charakter eines Kinderlieds zu begeistern, wo jeder Ton wertvoll ist und nichts langweilig werden darf. Im Tschaikowsky-Violinkonzert sind ein paar mehr oder weniger gelungene Töne nicht ganz so wichtig“, lacht der Geiger.

Anzeige

Ungewöhnliches Beethoven-Programm im Gedenkjahr

Generalmusikdirektor Benjamin Reiners hat mit der Romanze im Gedenkjahr zum 250. Geburtstag ein außergewöhnliches Beethoven-Programm zusammengestellt, das mit einer Trauermusik für die sonst unterbeschäftigten Posaunen anfängt und schließlich in die großartige Siebte Symphonie mündet, wo der Trauermarsch des zweiten Satzes den Bezug zurück herstellen soll.

Weitere KN+ Artikel

Die anderen in Szene setzen: Konzertmeister als Vermittler

Dongyoung Lee schwärmt von der Zusammenarbeit mit dem „leidenschaftlichen“ und souveränen Dirigenten. Seine Aufgabe als Konzertmeister sieht er weniger als „Vorspieler“, wie seine Funktion zuvor in der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin benannt war, sondern als Vermittler. „Das Ziel ist eigentlich, die anderen fast mehr in Szene zu setzen als sich selber, nämlich gemeinsam ein einziger Klangkörper zu werden. Ich nehme mich nicht wichtiger als andere, denn in jeder Gruppe gibt es ganz unterschiedliche musikalische Wahrnehmungen, unterschiedliche Schulen und Charaktere. Das wichtigste ist, dass jeder sich wohlfühlt und sich so traut, seine Potenziale zu entwickeln.“ Außerdem sitze er auf einem privilegierten Platz, nahe beim Dirigenten und akustisch günstig. „Für die Kollegen weiter hinten oder in den Bläserreihen ist das Aufeinanderhören viel schwieriger.“ Deshalb hofft er auch auf akustische Verbesserungen bei der Renovierung des Schloss-Saales.

Leidenschaftliche Professorinnen aus Rumänien

Künstlerisch sei er durch zwei – wiederum ausgesprochen „leidenschaftliche“ – Geigen-Professorinnen aus Rumänien geprägt worden. Bereits mit 16 Jahren kam Lee als Student direkt aus Korea zu Michaela Martin an die Kölner Musikhochschule und wechselte später zu Mariana Sîrbu nach Leipzig, unter anderem lange Konzertmeisterin von I Musici di Roma.

Jascha Heifetz und die russische Schule

Dongyoung Lee, einziger Profimusiker in seiner Familie, hat in einem künstlerisch begeisterten Elternhaus schon mit drei Jahren begeistert angefangen, Klavier zu lernen, weil er nebenan Klänge aus einer Musikschule mitbekommen hatte. Den Reiz der Violine entdeckte er bei einer Klassenkameradin. Später war dann Jascha Heifetz mit seinem offensiven, aber klaren und unkitschigen Zauberspiel ein großes Vorbild; überhaupt die russische Schule. Deshalb nennt er auch Prokofjews Erstes Violinkonzert als ersehnte Aufgabe für die Zukunft.

Lees private Leidenschaft : Fußballspielen

Der Geiger, der am Exerzierplatz eine Wohnung gefunden hat, ist in Kiel gänzlich angekommen. Mehrere Spiele von Holstein Kiel hat er schon mit Interesse und Anerkennung verfolgt. „Da agiert ja auch ein koreanischer Namensvetter. Ich liebe Fußball sehr, spiele selber leidenschaftlich gern.“ Eine Lieblingsmannschaft habe er aber nicht, sei kein Fan. So wie beim Dienst im Orchester begeistere er sich lieber für leidenschaftlich gutes Spiel.

Die Konzertdaten der Kieler Philharmoniker

Philharmonisches Konzert am So 6. September, 11 Uhr sowie 17 Uhr, Mo 7. und Di 8. September, jew. 19.30 Uhr, im Kieler Schloss. Einführung im Video-Stream. Restkarten: 0431 / 901 901. www.theater-kiel.de

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.