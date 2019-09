Kiel

Der Dirigent, eskortiert und mit Shantys besungen von den Kinder- und Jugendchor-Akademisten des Theaters, landete per Schiff am Seegarten an (Foto), um im Volksfestgewusel auf dem Schlossplatz, in der neuen Einführungsdiskussion „Musikalisches Quartett“ und in seinem ersten Philharmonischen Konzert frischen Wind im Musikleben zu signalisieren.

Benjamin Reiners kommt mit Hanke und Brahms gut an

Im Beisein von Ministerpräsident Daniel Günther, Kulturministerin Karin Prien und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer wurde die Uraufführung von SJ Hankes Förde-Komposition „ropes and knots“ vom Publikum gefeiert. Riesenbeifall erntete auch Reiners‘ hochgradig energetische Interpretation von Brahms‘ Vierter Symphonie.

Amüsantes Rahmenprogramm "Phil.feiert"

Besonders amüsant im Rahmenprogramm: Die Philharmoniker als personifizierte „Jukebox“ in kunterbunter Kammerbesetzung – nach dem „Glücksrad“-Prinzip erspielten sie Spenden für die Renovierung „ihres“ Konzertsaals am Kieler Schloss. Außerdem die von Solo-Fagottist Riklef Döhl köstlich moderierte Tombola mit schrägen Preisen aus philharmonischen Reihen. Dass es gerade der Komponist SJ Hanke war, der das besonders begehrte Abendessen bei seinem Freund Reiners gewann, führt zu großem Hallo. Doch der GMD warf prompt seine heimischen Kochkünste ein zusätzliches Mal in den Lostopf, so dass dann normale Konzertbesucher gewannen.

Wiederholung von Konzert und "Musikalischem Quartett"

Das Konzert wird (ohne Rahmenprogramm) am 16. September um 19.30 Uhr im Kieler Schloss wiederholt. Die Einführung im „Musikalische Quartett“ mit dem Komponisten Hanke, Intendant Karasek, GMD Reiners und der neuen Konzertdramaturgin Waltraud Lach beginnt um 18.30 Uhr im Kleinen Saal. Eine Rezension des Konzerts lesen Sie am 16. September hier online. Karten: 0431 / 901 901. www.theater-kiel.de oder www.musikfreunde-kiel.de