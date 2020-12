Der Auftritt auf der KN-Bühne in der Kundenhalle am Asmus-Bremer-Platz sei so etwas wie ein „kleiner positiver Wendepunkt“ gewesen, berichtet auch der Kronshagener Kindersong-Spitzenkoch Matthias Meyer-Göllner. In Nürnberg gewann er einen stolzen dritten Platz beim Deutschen Kinderliedpreis.