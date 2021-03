Kiel

Natürlich wollen sie eigentlich nichts lieber, als so bald wie möglich wieder öffnen. „Praktisch sind wir in einer Woche bereit“, sind sich Dennis Jahnke und Matthias Ehr, Geschäftsführer des Studios am Dreiecksplatz einig. „Aber was uns fehlt, ist ein Fahrplan, der Planungssicherheit schafft.“

Regeln müssen zur Realität des Kinobetriebs passen

Die Kopplung der Öffnung an den wöchentlichen Inzidenzwert unter 50 macht allen zu schaffen. „Ein Kino wieder hochzufahren heißt, das Personal zurückholen und anmelden, Ware einkaufen“, so Jahnke, „das braucht aber auch die Gewissheit, dass nicht nach ein paar Tagen oder Wochen wieder Schluss ist.“ Dazu kommt, dass neben den bisherigen Hygieneregeln von den Zuschauern nun auch ein negativer Schnelltest gefordert wird.

„Mir ist schleierhaft, wie wir das abwickeln sollten“, sagt Eckhard Pabst vom Kino in der Pumpe. Und Dennis Jahnke erklärt: „Unsere Kontrollfunktion belief sich bisher auf die Altersfreigabe der Filme und die Einlasskarte. Maske und Abstand schaffen wir auch. Nun aber noch die Testung zu kontrollieren – das wird schwierig.“ Und ein Zelt, wie es Gesundheitsminister Jens Spahn ins Spiel brachte und in dem das Publikum beim Aperitif aufs Testergebnis warte, kann sich Matthias Ehr beim besten Willen nicht vorstellen. Was die Kieler wie alle anderen Kinos benötigen, fasste Christian Bräuer von der AG Kino – Gilde zusammen: „Dringend verständliche Regeln, die sich an der Realität des Kinobetriebs orientieren und dazu führen, dass schnell wieder mit höheren Kapazitäten gespielt werden kann.“

Baldmöglichst wieder Filme zeigen?

Auch das bestätigen die Kinomacher. „Wir müssen weg von der extrem geringen Platzausnutzung“, so Ehr. „Mit einer Saalkapazität von 20 bis 25 Prozent haben wir deutlich höhere Verluste als im geschlossenen Zustand. Das hält das Kino nicht lange durch.“ 27 Prozent war im Herbst 2020 im Studio die Rekordauslastung im Kino 2. Im Kino in der Pumpe bedeutet der Abstand von 1,50 Meter drei freie Plätze – auch da bleibt nicht viel übrig von den insgesamt 110 Sitzplätzen.

Trotzdem würde Kinoleiter Eckhard Pabst, sobald es erlaubt ist, öffnen. Als öffentlich gefördertes Haus sieht er sein Kino auch in der Pflicht, baldmöglichst wieder Filme zu zeigen: „Wir sind nicht so sehr von tagesaktuellen Filmstarts abhängig. Aber ich sehe auch das Problem der inhabergeführten Programmkinos, die sagen: Wenn die Verleihe, ihren Content auf Eis legen, dann fehlt uns das Kinoprogramm.“ Er selbst würde auf kleine Filme zurückgreifen, oder auf solche, die wie der Dokumentarfilm Booksellers oder das Regiedebüt Futur 3 wegen des Lockdowns nicht zu Ende gespielt wurden: „Das sind Filme, die bei uns zum Kernprogramm gehören.“

Kinos nutzten die Zwangspause zur Renovierung

So gehen die Vorstellungen über den Neustart zwar auseinander im 2020 gegründeten Kinoverband Schleswig-Holstein; grundsätzlich aber ist man sich einig: „Eine gute Einrichtung“, sagt Eckhard Pabst, der die Erleichterung der Kommunikation schätzt. Und Jahnke, der zum Vorstand gehört, ergänzt: „Dass wir jetzt mit einer Stimme sprechen können, hat sich in den Gesprächen mit der Politik, zum Beispiel beim Anschieben der Kinohilfe, bewährt.“

Die lange Pause und die Kino- und Wirtschaftshilfen des Landes haben in Schleswig-Holstein viele genutzt. Wie ausgewechselt strahlt das kleine Kino 3 im Studio in schwarzrot mit neu gepolsterten Sesseln, denen aber die klassischen Schalensitze aus den Sechzigern erhalten blieben. Dazu wurde die Leinwand vergrößert, die Tontechnik erneuert und im Foyer leuchtet zur Probe schon mal der coole neue Tresen. Auch in Ratzeburg, Husum und Flensburg haben die Kinos renoviert und teils aufgerüstet. „Und wirklich alle“, so Dennis Jahnke, „haben ihre Lüftung auf die Probe gestellt.“

Hoffen auf den Herbst und James Bond

So fühlt man sich mit den in erprobten Hygiene-Konzepten und modernster Lüftungstechnik sicher und gewappnet gegen die Pandemie. Und bei aller Unsicherheit sieht Matthias Ehr Licht am Ende des Tunnels. Eine Öffnung nach Ostern mit zunächst reduzierten Kapazitäten hält er für möglich. Von da könne man sich Richtung Vollbetrieb hangeln. „Wir hoffen auf den Herbst und James Bond“, sagt er. „Und bis dahin machen wir soviel Kino wie möglich.“