Kiel

Der Weg zum Kontrollzentrum führt durch den Abstellraum über den Hinterhof auf eine schmale Wendeltreppe und hinauf aufs Dach. Hinter einer Eisentür liegt der Vorführraum, das Herz des Metro-Kinos. Neun Monate lag er brach, jetzt blinken in dem Kabuff wieder Server und Monitore.

Volles Programm für die große Leinwand

„Es kann losgehen“, sagt Geschäftsführer Jan-Per Sellmer. Er ist froh über den bundesweiten Startschuss am 1. Juli, der auch den Filmverleihern eine Perspektive gegeben hat. Nach Monaten, in denen Starttermine ein ums andere Mal verschoben wurden - und mancher Film auch gleich in den Stream ging –, bieten diese jetzt volles Programm. „Da sind bestimmt 30 Filme, die darauf warten, auf die große Leinwand zu kommen“, so Sellmer. Die Kinomacher können vom Action-Blockbuster „Fast & Furious 9“ bis „Nomadland“ aus dem Vollen schöpfen.

Ausprobieren, wie die Leute ins Kino kommen

„Damit es losgeht“, so Sellmer, „musste ja zuallererst mal ein Filmprogramm her.“ Den Oscar-Gewinner „Nomadland“, den die Produktionsfirma Disney gleichzeitig als Stream und im Kino anbietet, hat Sellmer für das Metro ausgesucht, „Der Spion“ mit Benedict Cumberbatch und für die Familie den Animationsfilm „Peter Hase 2“ und die „Catweazle“-Neuverfilmung mit Otto, zu der sich am Sonntag auch die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein angesagt hat. „Bandbreite ist bei uns wichtig“, sagt er, „das Metro ist eben auch ein Familienkino.“

Der Montag bleibt im Metro in Kiel vorerst filmfrei

„Sicher, im Moment gibt es einige Filme, die nicht exklusiv im Kino anlaufen“, sagt Sellmer und ist zuversichtlich, dass sich die Verwertungswege neu einpendeln. Das volle Programm hat er im Metro noch nicht geplant, der Montag bleibt fürs erste filmfrei. „Wir müssen erstmal ausprobieren, wie die Leute kommen und welche Spielzeiten funktionieren.“ Der Kartenverkauf jedenfalls läuft schon: „Heute hätte ich auch den ganzen Tag am Telefon bleiben können ...“ Das Kino auf ganz kleiner Flamme zu fahren, wäre ohnehin keine Lösung: „Die Verleihe geben ja Laufzeiten und Vorstellungsfrequenzen vor. Und wenn ich „Nomadland“ an nur vier Tagen oder nur je einmal pro Tag zeigen könnte, hätten wir den Film auch sicher nicht bekommen.“

Filme von „Nomadland“ bis „Catweazle“

Auch in den anderen Kinos in Kiel legt man mit Macht los. Zehn Filme im Cinemaxx vom Dalmatiner-Spektakel „Cruella“ bis „Wonder Woman“. Sechs Filme im Studio, darunter „Percy“, „Rosas Hochzeit“ und „Nomadland“ als Bundesstart. Im Traum Kino läuft zweimal täglich „Ich bin dein Mensch“. Auf der Berlinale erhielt Hauptdarstellerin Maren Eggert dafür den Silbernen Bären. Und das Kino in der Pumpe hat mit dem mit Eva Green und Lars Eidinger prominent besetzten Weltraumfilm „Proxima“ ebenfalls einen Bundesstart im Programm.

Zweimal am Tag steigt Jan-Per Sellmer aufs Dach

Ins Kabuff auf dem Dach muss Jan-Per Sellmer übrigens heutzutage meist nur noch zweimal am Tag: Server hochfahren, Projektor einschalten und abends wieder aus. Den Rest dazwischen macht er unten im Büro am Computer. „Der Rest“, das heißt, den Film starten, oder besser: „die Show“. So heißt der Ablauf vom ersten Moment, wenn der Ton angeht, über Licht und Vorhang, die Werbung und die Eispause. Und wenn danach der im Metro obligatorische Kinogong ertönt, dauert es nicht mehr lange, bis die Lichter ausgehen und der Film beginnt. „Kino ist viel mehr, als einen Film zeigen und Popcorn warm machen.“

Endlich wieder Kino-Normalität in Schleswig-Holstein

Im Metro sind sie bereit. Sellmer hat von den 23 Mitarbeitern erstmal 15 zurückgeholt. Die Technik ist von der Notbeleuchtung bis zum internen Netzwerk geprüft, die Säle sind gereinigt, Eistruhe und Popcorn aufgefüllt. Einen Schnelltest braucht es zum Eintritt auch nicht mehr. Und im großen Saal, in dem jede zweite Reihe abgesperrt bleibt, hat sich ein paar Tage vor dem Neustart sogar schon Publikum eingefunden, rund 80 Gäste, meistens jung, zu einer spontanen Preview, auf Anfrage aus der Stadt. Beim Blick auf die Popcorn-Maschine kriegt Sellmer kurz glänzende Augen: „Die war eben noch voll – und jetzt ist nur noch der Bodensatz drin. Das fühlt sich schon wieder wie Kino-Normalität an.“