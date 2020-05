Filmvergnügen mit Platzanweiser

Kiel

„Ich freue mich, dass es mit dem Kinos wieder losgehen kann“, sagt Andreas Steffens - und ist in Kiel mit dem Traum Kino erst mal der einzige, der die Türen gleich am kommenden Montag für Filmfans auf Kino-Entzug wieder öffnet. Zusammen mit der Traum-Gastronomie.

Auf dem Programm stehen die französische Tragikomödie „La Verité - leben und lügen lassen“, die erst kurz vor der Schließung im März angelaufen war, und „Parasite“, der südkoreanische Oscar-Gewinner, der sich zum Dauerbrenner entwickelt hat. Von den 150 Plätzen kann sich der Kinoleiter dabei 26 bis 40 besetzt vorstellen.

Maskenpflicht in den Kinos

Am 18. Mai, so die Vorgabe vom Land, dürfen die Kinos in Schleswig-Holstein wieder öffnen - unter den gängigen Auflagen: Abstandsregeln, maximal 50 Besucher, die Anwendung von Mund-Nasen-Schutz. Über die genaue Regelung zum Kinovergnügen entscheidet das Land am 16. Mai.

Aber auch in den anderen Kinos wird schon getüftelt: Im Kino in der Pumpe wartet man nach vollzogener Intensivreinigung gerade auf die Trennwand für die Kasse. Ein Wegeleitungssystem („wie im Supermarkt“) steht schon. Und bei der Platzverteilung setzt Kinoleiter Eckhard Pabst „nicht auf eine feste Sitzordnung, sondern auf ein Platzierungsprinzip“.

Platzanweiser und Schachmuster

Klar: Wenn ein Paar oder eine ganze Familie gleich zwei bis fünf nebeneinander liegende Plätze besetzt, verändert das auch die Belegung drumherum. „Ein bisschen wie Schachlogik“, so Pabst. Dass dafür anstelle des sonstigen Ein-Mann-Betriebs zur Vorstellung jetzt zwei Mitarbeiter notwendig sind, sieht Pabst mit einem Schmunzeln: „Das Koki war immer schon ein bisschen mehr Old School - und dass wir jetzt wieder einen Platzanweiser haben, ist doch schön nostalgisch.“

Programm von Familienspaß bis Horror

Den 21. Mai hat Pabst ins Auge gefasst - das Programm steht mit den Künstler-Porträts „Hilmar af Klint“ und „ Anton Bruckner - das verkannte Genie“ bereits: „Die Filme sind bestellt.“ Bedingung ist allerdings, dass die Pumpe als Ganzes wieder zugänglich ist; die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen.

Auch das Cinemaxx Kiel bereitet sich auf den Start am 21. Mai vor - sofern mit den Vorgaben vom Land vereinbar. Reduzierte Vorstellungszahl, Sitzordnung im Schachbrettmuster und ein Kinoprogramm von Familienvergnügen bis Horror soll möglichst viele Kinofans ansprechen. Weil die großen Filmstarts bereits vielfach auf Herbst und Winter verschoben wurden, müssen die Kinos erstmal auf das Vorhandene zurückgreifen. Immerhin: Im Cinemaxx stünde am 21. Mai mit dem Kinderfilm „Mina und die Traumzauberer“ ein einsamer Bundesstart an. Wohl auch eine Art Testlauf für das gesamte Unternehmen.

Kinos in SH: Die neuen Filme fehlen

So öffnen sich zögerlich hier und da Türen, während andere sich noch verhalten zeigen. Auch das Savoy in Bordesholm will noch im Mai öffnen - mit einem von 200 auf 40 Plätze reduzierten Saal. Das Studio in Kiel plant, seine drei Säle am 3. Juni wieder zu bespielen, mit einem Programm, das auf das Repertoire der letzten anderthalb Jahre setzt und mit „Die perfekte Kandidatin“ oder der Neufassung der „Kanguru-Chroniken“ auch die knapp nach dem Start im März gebremsten Filme im Blick hat. Los geht es mit einer Sneak-Preview, so Inhaber Dennis Jahnke: „Wir setzen erstmal auf die jungen Besucher.“

Thomas Lüdtke : „Wirtschaftlich sinnvoll ist das nicht“

Thomas Lüdtke dagegen sieht das Metro-Kino im Sinne eines bundesweit abgestimmten Konzepts, wie von der AG Kino vorgeschlagen, erst ab 2. Juli wieder offen. „Da Kino kein regionales, sondern zumindest bundesweites, in großen Teilen aber globales Geschäftsmodell ist, sehen wir den Alleingang einzelner Länder kritisch.“ „Wirtschaftlich nicht sinnvoll“, sagt er außerdem über die Beschränkung auf 50 Besucher.

Astra Kino in Plön kann nur knapp 20 Prozent Auslastung erreichen

Hans-Peter Jansen vom Astra Kino in Plön sieht das genauso. Durch die 1,5-Meter-Abstandsregel könne er in seinem Kino (151 Sitzplätze) nicht einmal 20 Prozent Auslastung erreichen: „Wir würden ja aber alle laufenden Kosten wieder hochfahren müssen, ohne dass wir genügend Geld einnehmen.“

Wie Lüdtke hat er den 2. Juli als möglichen gemeinschaftlichen Start im Blick - und hofft darauf, dazu Burhan Qurbanis Neuverfilmung von „ Berlin Alexanderplatz“ zu zeigen. Im Kino könnte man sich dafür übrigens durchaus niedrigere Abstandsgrenzen vorstellen: Schließlich wird dort kaum geredet und der Blick richtet sich nach vorn auf die Leinwand.

Kinos wollen Flagge zeigen

„Kalkulatorisch lohnt das überhaupt nicht“, bestätigt auch Dennis Jahnke. Wichtig ist eher, als Kino Flagge zu zeigen. Da ist sich Jahnke mit Pabst und Steffens einig: „Es geht darum, bei den Kinogängern wieder Vertrauen aufzubauen.“ Und Eckhard Pabst ergänzt: „Es ist ein Notprogramm - aber das zeigt: Es gibt wieder ein kulturelles Leben.“

