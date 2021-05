Kiel

„Ein Lichtblick“ sei das, über den sie sich sehr freuten, sagt Carlos Lehne, Booker der Kieler Pumpe. „Es steht aber noch nirgendwo so richtig, was die Auflagen sind.“ Das Hauptproblem seien nicht die Tests oder Hygieneauflagen, sondern die Abstände.

Die nächste Veranstaltung im Programm, die Lesung der Kieler Slam-Poetin Victoria Helene Bergemann am 26. Juni im Saal, wäre etwa in der dann aktuellen Veranstaltungsstufe nicht möglich, „da haben wir im Vorverkauf schon über 100“. Lehne schätzt, dass bei einer weiter positiven Entwicklung der Inzidenzwerte und der Durchimpfungsquote Veranstaltungen in der Pumpe ab September oder Oktober realistisch sind.

Noch kein neues Booking in der Räucherei

In der Kieler Räucherei würden sie „jetzt langsam mit den Sachen, die wir in der Schublade hatten, anfangen“, erzählt deren Pächter André Gremmel. Am 10. Juli werde es zunächst einen Outdoor-Flohmarkt geben, auf dem Kieler Bands ihre Merchandising-Produkte anbieten können. Ansonsten stehe jetzt das Schreiben von Sicherheitskonzepten für Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen an - „wir gehen da ganz vorsichtig ran“. Auch beim Booking hielten sie jetzt erstmal die Füße still, denn „wirtschaftlich macht indoor mit 50 Leuten im Sitzen einfach keinen Sinn“.

Zudem gebe es in Kiel im August „allerhand Veranstaltungen umsonst und draußen“, danach komme die Kieler Woche und dann im Herbst hoffentlich nicht die vierte Pandemie-Welle, so Gremmel. Aber vielleicht gehe dann wieder was mit Konzerten. Insgesamt sei es bei ihm „eine kleine Erleichterung mit vielen Fragezeichen, Planungssicherheit sehe ich für mich durch die neuen Erlasse definitiv noch nicht“.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kulturforum: Im Schachbrettmuster geht was

„Wenn wir da wieder anknüpfen, wo ihr im Herbst aufgehört haben und mit Schachbrettmuster arbeiten im Saal, dann bekommen wir 50 bis 60 Personen rein“, sagt Judith Selck, Leiterin des Kieler Kulturforums. „Dann können wir erst mal arbeiten.“ Einige kleinere Veranstaltungen könnte es im Juni noch geben und momentan gehe sie davon, dass die späteren im Programm „jedenfalls seitens der Veranstalter auch stattfinden“.

Vor allem mit Blick auf die Kartenkäufe sei man da gerade „im Blindflug“, so Selck, und sie „gehe davon aus, dass das jetzt eher ein kurzfristiges Abendkassengeschäft wird“. Im August werde es wie im Vorjahr Konzerte und Lesungen im Foyer mit offenen Rolltoren geben.

Freude beim Theater Die Komödianten

Froh über die Erhöhung der Besucherzahlen von 50 auf 250 im Außenbereich zeigt sich Petra Bolek vom Theater Die Komödianten in Kiel. So viele könnten allerdings bei der Aufführung des „Kleinen Prinzen“ auf dem Pausenhof der Kieler Muhliusschule in der Legienstraße leider nicht untergebracht werden, im Rathausinnenhof hätte es mit 250 vielleicht geklappt.

„Aber wir werden das Kartenkontingent auf jeden Fall erhöhen. Je nachdem, wie groß die Bühne wird und wie wir dann mit Abständen bestuhlen - wir sind im Moment noch am Ausmessen.“ Sie hoffe auf 100 Gäste pro Vorstellung. Indoor-Theater werde es bei den Komödianten erst ab September wieder geben, so Bolek, „das lohnt jetzt nicht mehr“.

Kein Kino mit Testpflicht im Metro

„Das macht keiner, wenn er mit einem Test kommen muss“, zeigt sich Jan-Per Sellmer, Geschäftsführer des Metro-Kinos, skeptisch. „Mit Testpflicht werden wir das Kino nicht öffnen.“ Aber im Stufenplan könne ja ab dem 14. Juni schon wieder etwas anderes möglich sein - er gehe davon aus, „dass die Testpflicht dann fällt bei den Abstandsregelungen, wie wir sie auch bei der Schließung hatten.“

Dann werde das Metro im restlichen Juni freitags, sonnabends, sonntags im „Soft-Opening“ öffnen und ab 1. Juli in den Regelbetrieb von dienstags bis sonntags gehen - wohl mit einem Ruhetag am eher mauen Montag.

Studio-Filmtheater: Endlich klare Daten - und viel Arbeit

Gern würde er ein exaktes Öffnungsdatum fürs Studio-Filmtheater nennen, könne es aber momentan nicht, sagt dessen Betreiber Dennis T. Jahnke. „Wir sind natürlich hocherfreut, endlich im Perspektivplan auch genannt zu sein, der sich ja nicht an Inzidenzen orientiert, sondern ganz klare Daten angibt. Aber wir stehen noch vor riesigen Aufgaben.“ Seien es die Personalplanung, Warenbestellungen, Hygienekonzepte, die Überwachung, die Tests.

Als „grober Termin“ für die Wiederöffnung stehe nach wie vor der 1. Juli. „Wir behalten uns aber vor, schon im Juni ein Soft-Opening zu machen mit Sneak-Previews und vielleicht Preview-Aktionen mit spannenden Filmen, die jetzt kommen“, stellt Jahnke in Aussicht. Grundsätzlich aber starteten die Kinos wieder in einen „defizitären Betrieb“. Denn der Sommer sei für sie eine schwierige Zeit, außerdem würden „viele, viele Outdoor-Veranstaltungen aufpoppen“ - und dann sei da noch die Fußball-EM.