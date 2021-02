Klassik am Valentinstag: Wenn Musik der Liebe Nahrung ist

Kiel

Da gibt es schon in den Madrigalen der frühen Mehrstimmigkeit und Renaissance musikalische Rezepte für rote Wangen, heiße Herzen und manches mehr. Aber so richtig los nach heutigen Sankt-Valentinus-Maßstäben geht es wohl bei Shakespeare und dem Orpheus Britannicus Henry Purcell:If music be the food of love ...

Herrlich auf- und angeregt mit Schumann und Heine

Händel und Mozart sind unübertroffen, wenn es um Liebeserklärungen geht. Bei Schubert findet man das passende Ständchen („Leise flehen meine Lieder ... lass’ auch Dir die Brust bewegen ... komm, und beglücke mich ...“) und mit Schumann und Heine kann man sich herrlich auf- und angeregt zeigen: „Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt ich einst alle in Liebeswonne. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine ...“ Wer beides gut singen kann, braucht jedenfalls kein Candle-Light-Dinner mehr zuzubereiten.

Tipp zum Valentinstag: Frauenversteher Puccini

Alle anderen müssen Tonträger parat halten. Selbstverständlich darf in der Auswahl neben Verdis Tenören (zum Beispiel Beniamino Gigli) der Frauen-Versteher Giacomo Puccini nicht fehlen. Das „eiskalte Händchen“ von Mirella Freni, das Luciano Pavarotti unter Herbert von Karajans Fittichen in „La Bohème“ erwärmen durfte, hat noch nie seine akustische Wirkung verfehlt. Ansonsten suche man(n) sich einen Sänger mit balsamisch schön strömenden Bariton und lege Wagners „Lied an den Abendstern“ (aus „Tannhäuser“) auf. Und wenn das immer noch nicht reicht? Dann muss Fritz Wunderlich ran. Seinem „Dein ist mein ganzes Herz“ hat noch keine Frau widerstanden. Alles Männer, die da singen? So ist das nun mal im Tierreich: Brunftschreie gendern nicht.