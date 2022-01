Klassisch hören in und um Kiel: Die Konzert-Tipps der Woche

Kiel

Unberührt von den Corona-Infektionen in den Ensembles des Theaters Kiel konnte das Philharmonische Orchester weiter proben. Und sich für das 4. Philharmonische Konzert rüsten, das am Sonntag, 30. Januar unter dem Motto „Petersburger Hängung“ Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski umfasst. Ein sehr gegensätzliches Programm mit der düster-opulenten „Manfred“-Sinfonie und den heiteren Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester.

Da war dann doch noch ein Ausfall zu verkraften. Aber mit Maximilian Hornung, der für Marie-Elisabeth Hecker einspringt, ist hervorragender Ersatz gefunden, der bereits 2017 in Kiel mit dem zweiten Cellokonzert von Schostakowitsch glänzte.

Mittwoch, 26. Januar: Klezmer in der Kirche

Die feste Größe am Mittwoch: In der Halben Stunde sind am Mittwoch, 26. Januar, ab 17 Uhr in der Nikolaikirche Kiel Klezmer und jiddische Lieder zu hören. Es musiziert das Duo Zhok mit Gerhard Breier, Klarinette, und Tanja Opp, Akkordeon.

Freitag, 28. Januar: Kein Musikkabarett in Kroog

Kultur vor Ort Kroog e.V. wollte am 28. Januar musikalisches (Tasten-)Kabarett mit Axel Pätz bieten. Schon einmal musste der Termin 2020 verlegt werden. Nun muss die Veranstaltung im Waldhof, Rönner Weg 75, „zur Minderung des Ansteckungsrisikos“ erneut verschoben werden. Der Ersatztermin wird, so der Verein, zu gegebener Zeit bekannt gemacht. Die erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Sonntag, 30. Januar: 4. Philharmonisches Konzert

Nach zehntägigem Stillstand im Theater geht es am Sonntag, 30. Januar, mit dem 4. Philharmonischen Konzert weiter. Für die Rokoko-Variationen von Piotr Iljitsch Tschaikowski gibt es mit Maximilian Hornung einen neuen Solisten am Violoncello. Die selten zu hörende „Manfred“-Sinfonie bildet im zweiten Teil einen starken Kontrast.

Das Philharmonische Orchester Kiel spielt in der Wunderino Arena. Quelle: s. Fotodatei

Der 1. Kapellmeister Daniel Carlberg will mit den Philharmonikern tief eintauchen in die vielschichtige und leidenschaftliche Tonsprache Tschaikowskis – um 11 Uhr und dann im 4. Phil-Extrakt-Konzert um 18 Uhr in der „Philharmonie in der Wunderino Arena“. (Karten: Tel. 0431 / 901901, www.theater-Kiel.de)

Montag, 21. Januar: Klarinette im Fokus

Die erste Veranstaltung im Opernhaus nach der Zwangspause ist am Montag, 31. Januar, das Foyerkonzert „Klarinette? Na klar!“ mit Soloklarinettist Ishay Lantner und Solorepetitorin Sunyeo Kim – ab 20 Uhr im 1. Foyer des Opernhauses.