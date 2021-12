Kiel

Unmittelbar vor Weihnachten und über die Feiertage dünnt das Konzertangebot naturgemäß etwas aus. Aber es gibt dennoch Ereignisse, die eine Lektüre der Termine lohnend macht. So trifft sich am 22. Dezember die in der Region beliebte Sängerin Anne-Beke Sontag mit dem jungen Talent Marie Sophie Richter, die einst in der Chorakademie am Theater Kiel das Singen als Berufung entdeckt und inzwischen in Hamburg und Köln bei bedeutenden Gesangspädagoginnen studiert hat.

Danach kann man es sogar noch bequem ins Rendsburger Stadttheater schaffen, wo der Opernchor des Landestheaters, eingehüllt in Harfen- und Klavierklänge, auf Weihnachten einstimmt.

Dienstag 21. Dezember 2021: Klangbilderkonzert

Klangbilderkonzert: 19.30 Uhr, Kammerspiele, Theater Lübeck, Beckergrube. Beim 1. Klangbilderkonzert in Kooperation mit dem St. Annen-Museum und der Internationalen Dieterich-Buxtehude-Gesellschaft e.V. sind Werke von Dietrich Buxtehude, Georg Friedrich Händel, Diana Čemerytė und Johann Sebastian Bach zu hören. Das Konzert bezieht sich auf die Instrumentensammlung von Dietrich Buxtehude. Es spielen unter anderem Diana Čemerytė, Barockvioline und Cembalist Hans-Jürgen Schnoor. Theaterkasse: Tel. 0451/399 600.

Mittwoch 22. Dezember 2021: Hosianna

Die halbe Stunde: 17 Uhr, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Unter dem Titel „Hosianna, dem Sohne Davids“ erklingen adventliche und weihnachtliche Duette von Hammerschmidt, Grimm und Dedekind. Es singen Marie Sophie Richter, Sopran, und Anne-Beke Sontag, Alt. Bernhard Emmer begleitet an der Orgel. Eintritt frei, Spende erbeten.

Hänsel und Gretel: 18.10 Uhr, Anker Gottes-Kirche, Brodersdorfer Weg 1, Laboe. Unter der Leitung von Kantor Eckhard Broxtermann erklingt ein Märchen für Jung und Alt nach den Gebrüdern Grimm mit der Musik von Engelbert Humperdinck„Hänsel und Gretel".Erzählerin Maike Enterich und Kantor Eckhard Broxtermann an der Seifert-Orgel präsentieren die Opernfassung von Engelbert Humperdinck in einem ca. 40minütigen Konzert in der stimmungsvoll erleuchteten Anker-Gottes-Kirche.2G-Veranstaltung mit zusätzlicher Maskenpflicht.

Weihnachtliche Musik mit dem Opernchor: 19.30 Uhr, Stadttheater Rendsburg. Harfenklänge und einige der schönsten deutschen, englischen, italienischen und französischen Weihnachtslieder vom Opernchor des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters mit Harfenistin Julia Gollner, Pianist Robert Lillinger und Leiter Bernd Stepputtis. Tickets ab 11,50 Euro. www.sh-landestheater.de

2. Weihnachtstag 26. Dezember 2021: Take four im Kerzenschein